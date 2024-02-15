台中逢甲商圈驚傳槍響！3嫌持電擊棒強押男上車 警狂轟12槍救人
15日凌晨，台中逢甲商圈驚傳槍響！當時疑似有兩方人馬相約談判債務，不料卻爆發肢體衝突，其中3名男子竟持電擊棒，欲強押被害人上車，警方獲報後趕抵，隨即對空鳴3槍喝令下車，但3男卻拒絕配合，還企圖開車衝撞員警，另一名員警見狀，連開9槍阻止，順利救下被害人，但3名嫌犯仍趁隙逃脫，現場遺留下另一輛犯案車輛。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天凌晨3名男子與被害人，相約逢甲商圈、福星北路談判債務問題，不料爆發肢體衝突，3男持電擊棒欲強押被害人上車。警方獲報趕，立即出動快打部隊到場，一名員警對空鳴槍喝令3人下車，但3男卻拒不配合，甚至全擠上一輛汽車企圖衝撞，另一名員警見狀，隨即連開9槍大聲喝止，過程中順利救下被害人，但3嫌仍趁隙逃脫。
而受害男子身上多處擦挫傷，警方隨即將其送醫，台中市第六警分局表示，已成立專案小組展開追查，並於大雅交流道附近，找到嫌犯駕駛的逃逸車輛，目前已經鎖定嫌犯身分，後續將查緝到案並依法嚴辦。警方強調，絕不允許不法行為挑戰公權力，民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對於不法分子必將繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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