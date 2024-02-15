捷運西門站外開槍火拼！天道盟「吉董」兒中彈 外傳發江湖追殺令
14日凌晨，台北市西門捷運站外發生槍擊事件，當時有兩方人馬當街開槍駁火，至少連開8槍，其中，中槍的22歲連姓男子，正是天道盟副盟主「吉董」連正吉兒子，之後傳出，開槍者疑是竹聯幫仁堂人員，也爆出「吉董」其直屬北海會已發江湖追殺令，不過針對「江湖追殺令」，則有知情人士透露，因目前檢警已介入調查，所以發生火拚的機率不高。台北市長蔣萬安今（15日）表示，發生槍擊案後已指示儘速偵辦，不到24小時警方已針對5名嫌犯、3把作案手槍全數查緝到案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，案發當天，23歲的林姓男子與翁姓男子，在西門町招待所幫22歲的林姓女子慶生，未料之後林男與翁男雙方發生口角，散場後雙方在騎樓又相遇，竟當街發生槍擊火拚事件，雙方駁火至少8槍，林男這方打中翁男等3人，翁男友人見狀也開槍反擊、林男中彈。槍擊之後眾人鳥獸散，林男、翁男、連男及27歲的黃男中槍被丟包，連男、黃男跑到附近的憲兵隊求救，警方獲報後趕抵，立即將受傷的4人送醫，所幸均無生命危險。
案發之後，員警封鎖現場後展開清查，現場查獲彈殼8枚，因傳出開槍者疑是竹聯幫仁堂人員，且「吉董」連正吉胸口中槍，外傳天道盟北海會發出「江湖追殺令」，不過有知情人士表示，因檢警已針對此案介入調查，雙方火拚可能性極低。警方成立專案小組，逮捕就醫治療的翁男和林男，並將協助林男棄槍的共犯25歲謝男拘提到案。台北市長蔣萬安表示，發生槍擊案後警方已針對嫌犯、作案手槍全數查緝到案，強調對於維護治安有堅定決心，嚴正執法決不寬貸，打擊犯罪絕不手軟。