韓國「至今無法超越4大神顏女神」出爐 粉絲齊讚嘆：實至名歸
隨著韓劇題材多元化，加上串流平台興起，越來越多觀眾能看到韓劇中演員精湛的演技，因而讓韓流持續席捲全球，近年來也捧紅了許多新生代演員，如韓韶禧、高允貞、金裕貞等人，不論演技或顏值都各有特色。日前韓國論壇Theqoo出現一則「至今仍無法超越4大神顏女演員」的文章，引起各界熱烈討論。文章列中出金泰希、宋慧喬、全智賢和孫藝珍4位韓劇女神，皆被韓國民眾大讚「實至名歸」。
記者張芸婷／綜合報導
有著「韓國第一天然美女」稱號的金泰希，不僅顏值在線，也是畢業於首爾大學服裝設計系的高材生，原想成為服裝設計師的她，因為優越的外型被星探看中，便決定踏入演藝圈，金泰希這些年也擁有許多代表作品，如《天國的階梯》、《愛在哈佛》等知名韓劇，然而她在2017年與韓國唱跳天王Rain結婚後，暫時休息了一陣子，近年來才逐漸復出螢光幕，演出《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等韓劇，最近她還在《歡迎回到三達里》中客串演出，幾乎沒變的美麗容貌，引起粉絲極高的討論度。
宋慧喬於1996年出道，幾乎每個年代都會有一部代表作，2000年與宋承憲主演《藍色生死戀》，讓她奪下2001年初百想藝術大賞中的人氣賞。而宋慧喬與Rain主演的電視劇《浪漫滿屋》以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，都讓她在全亞洲享有極高的知名度，除了超高顏值，粉絲也相當佩服她挑選劇本的功力，以及不斷進步的演技。2022年由宋慧喬主演的Netflix韓國劇集《黑暗榮耀》也在全球掀起一股追劇熱潮，劇中她更是甩開了愛情劇女主的形象，化身「復仇女王」，再度用演技證明了自己身為演員的實力。
還有，憑著2001年上映的韓國電影《我的野蠻女友》，一躍成為韓國一線女星的全智賢，在當時紅遍大街小巷，她爆紅短短5年間，代言、活動邀約不斷，2014年時與男星金秀賢主演韓劇《來自星星的你》，更讓她再度攀上演藝事業巔峰，劇中全智賢飾演「千頌伊」一角，不僅自毀女神形象、搞笑演出，還創造了「千頌伊效應」，掀起一股「炸啤（韓語『炸雞啤酒』簡稱）」熱潮，至今仍是許多外國劇迷去韓國旅遊的必嚐口袋名單。
另外，2019年靠著電視劇《愛的迫降》紅遍全球的孫藝珍，被譽為「零負評女神」，2022年與男神玄彬「假戲真做」宣布結婚消息，震撼各界！然而，孫藝珍在2000年出道後，就與不少男神級藝人合作過，包括與蘇志燮合作《雨你再次相遇》，還有與丁海寅主演的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，以及與宋承憲一同演出的《夏日香氣》，孫藝珍完全可以稱得上是韓國的「男神收割機」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道