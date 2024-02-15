粉紅色《哥吉拉》超萌登場！休戰金剛聯手對抗巨大威脅
全新冒險故事《哥吉拉與金剛：新帝國》今（15）日曝光全新預告，哥吉拉與金剛正和平相處，但未知的世界裡似乎隱藏著巨大威脅，不僅打破了平靜，挑戰了牠們的生存空間，更威脅到人類的存亡；哥吉拉與金剛於是聯手對抗新的威脅，多股強勁的力量全面開打，充滿刺激緊張的戰鬥。
記者黃雅琪／綜合報導
《哥吉拉與金剛：新帝國》是繼《哥吉拉大戰金剛》後的故事，導演亞當溫高德表示，片中哥吉拉和金剛正處於休戰狀態，哥吉拉控制著地表世界，而金剛則在地心世界，他笑說：「這不是『好吧！金剛，出問題時打給我，而我哥吉拉會趕去救援！』但新的威脅出現時，牠們仍不得不聯手制霸，牠們之間不正常的關係可能是描述哥吉拉和金剛的最佳方式。」
除了聯手合作之外，哥吉拉和金剛這次也都面臨著各自的轉變。導演亞當溫高德開玩笑說，金剛正經歷個人旅程，而哥吉拉則呈現真正的粉紅色光芒，並透露觀眾將會在片中看見不同版本的哥吉拉。
《哥吉拉與金剛：新帝國》也將深入探討泰坦巨獸的歷史、起源，以及骷髏島及其他祕境的奧祕，同時揭開塑造這些非凡生物，並將牠們與人類永遠連結在一起的神話戰鬥。《哥吉拉與金剛：新帝國》3月27日全台上映。
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