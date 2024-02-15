晚安小雞、阿鬧柬埔寨被逮！涉當地3罪「最重關3年」 背後主角曝
直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，卻遭身穿軍裝的人毒打、倒地哀嚎，並一度失聯引起外界擔心。15小時後晚安小雞再度現身開直播，稱自己被電擊棒凌虐、控制，現在已逃出來，沒想到事後卻遭疑是自導自演，和好友「阿鬧anow」被柬埔寨當局逮捕上銬，恐被依當地3條法律起訴，最重將面臨3年有期徒刑；四叉貓劉宇也一一列出案件登場人物，引起網友熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
我國刑事局證實，晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」後續進行偵辦和移送。台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。
根據柬埔寨法律，被當地警方逮捕的晚安小雞、阿鬧，最重恐面臨3年有期徒刑。根據中央社報導，2022年中曾有數名在柬中國公民，因炮製「血奴案」遭逮，其中3人一審被判兩年有期徒刑，成為了血淋淋的前例。
而四叉貓劉宇也在臉書粉專列出此案中的登場人物，第一就是主角「晚安小雞」，再來則是事發後曾開直播替晚安小雞背書的「阿鬧anow」，「被柬埔寨警方抓到原來是小雞的共犯，現在兩個人在警局被銬在一起」。
接著是晚安小雞的妻子「愛婆」，於柬埔寨事件發生後開直播哭泣，直播時身旁還有一名男子「傑哥」，之前在晚安小雞開直播時就經常出現在旁邊，當時正陪著愛婆在鏡頭前說聯繫不上晚安小雞。
最後則是「倫家會怕」（戴晨恩），也是一名靈異探險直播主，同時也是晚安小雞直播中常出現的搭檔，「昨天有人流出疑似他說溜嘴，知道柬埔寨事件是自導自演的一小段影片，還說阿鬧從台南趕去新竹準備飛柬埔寨救小雞，不過今天清晨兩點他發了一篇文，澄清自己是被小雞欺騙了」。四叉貓也直言，「登場人物越來越多，我先寫起來避免搞混，有遺漏再補上」。