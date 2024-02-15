2月17日星期六補班補課！2024行事曆一覽　下次想放連假得等這天

晚安小雞、阿鬧柬埔寨被逮！涉當地3罪「最重關3年」　背後主角曝

▲晚安小雞獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」遭凌虐，事後卻遭疑是自導自演，和好友「阿鬧anow」被柬埔寨當局逮捕上銬。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
▲晚安小雞獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」遭凌虐，事後卻遭疑是自導自演，和好友「阿鬧anow」被柬埔寨當局逮捕上銬。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）

記者賴禹妡／綜合報導

直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，卻遭身穿軍裝的人毒打、倒地哀嚎，並一度失聯引起外界擔心。15小時後晚安小雞再度現身開直播，稱自己被電擊棒凌虐、控制，現在已逃出來，沒想到事後卻遭疑是自導自演，和好友「阿鬧anow」被柬埔寨當局逮捕上銬，恐被依當地3條法律起訴，最重將面臨3年有期徒刑；四叉貓劉宇也一一列出案件登場人物，引起網友熱議。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
我國刑事局證實，晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」後續進行偵辦和移送。台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。 

▲網紅「晚安小雞」前往柬埔寨聲稱遭虐打搶劫，卻被當地警方逮捕，指控其自導自演，散播不實訊息，嚴重影響柬國聲譽形象。（圖／翻攝柬中日報）
▲晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息。（圖／翻攝柬中日報）
根據柬埔寨法律，被當地警方逮捕的晚安小雞、阿鬧，最重恐面臨3年有期徒刑。根據中央社報導，2022年中曾有數名在柬中國公民，因炮製「血奴案」遭逮，其中3人一審被判兩年有期徒刑，成為了血淋淋的前例。 

而四叉貓劉宇也在臉書粉專列出此案中的登場人物，第一就是主角「晚安小雞」，再來則是事發後曾開直播替晚安小雞背書的「阿鬧anow」，「被柬埔寨警方抓到原來是小雞的共犯，現在兩個人在警局被銬在一起」。 

▲晚安小雞稍早開直播報平安同時曝光傷勢，表示自己已成功逃出柬埔寨西港「凱博園區」。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
▲「阿鬧anow」事發後曾開直播力挺晚安小雞，卻被柬埔寨警方抓包也是共犯。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
接著是晚安小雞的妻子「愛婆」，於柬埔寨事件發生後開直播哭泣，直播時身旁還有一名男子「傑哥」，之前在晚安小雞開直播時就經常出現在旁邊，當時正陪著愛婆在鏡頭前說聯繫不上晚安小雞。 

▲13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥開直播，證實目前已與「晚安小雞」失去聯繫（圖／翻攝晚安小雞臉書）
▲晚安小雞的妻子「愛婆」，於柬埔寨事件發生後開直播哭泣，直播時身旁還有一名男子「傑哥」。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
最後則是「倫家會怕」（戴晨恩），也是一名靈異探險直播主，同時也是晚安小雞直播中常出現的搭檔，「昨天有人流出疑似他說溜嘴，知道柬埔寨事件是自導自演的一小段影片，還說阿鬧從台南趕去新竹準備飛柬埔寨救小雞，不過今天清晨兩點他發了一篇文，澄清自己是被小雞欺騙了」。四叉貓也直言，「登場人物越來越多，我先寫起來避免搞混，有遺漏再補上」。 


晚安小雞脫逃地點找到了！旁邊「整排渡假飯店」　友回應造假疑點

快訊／晚安小雞疑現身IG！自爆現況「好怕手機收走」　嚴重傷勢曝

晚安小雞飛柬埔寨失聯！曾因「直播遇乾屍」爆紅　過往爭議一次看

「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！涉誹謗、散布不實　刑事局證實了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞