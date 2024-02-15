陳零九捲「黑幫吳亦凡」涉賭案首露面 遭警告：交朋友小心一點
36歲歌手陳零九去年8月玩德州撲克，捲入竹聯幫號稱「戰堂吳亦凡」的黑二代張男涉嫌聚賭案，牌桌上還有阿滴、丁特等知名網紅，陳零九今（15）日出席凱渥集團開工團拜，大嘆去年犯太歲：「有點被過度放大。」他在過年期間回高雄老家陪阿嬤，長輩也紛紛關心這個新聞，爸爸還警告他：「交朋友小心一點。」
記者羅凌筠／台北報導
陳零九跟丁特滿熟的，跟阿滴也還不錯，綽號「仔仔」的張男對他來說就僅是朋友的朋友，「我們打過幾次牌，但是打牌不會問說『請問你在做什麼』，大家主要是集中在德州撲克上面，我能理解德州撲克很容易聯想賭博，但它不是運氣，有很多技巧在裡面，每個位置有不同優勢，需要去觀察對手，法院也合法這件事了。」與仔仔玩牌當天，陳零九拿到第2名成績：「那天應該玩滿小的，幾千塊。」
牌齡5年的陳零九自嘲經過這件事，下次打牌不准閒人拍照，還要記得問旁邊的人職業是什麼。接著不忘再次重申，德州撲克不是純賭博，它像「狼人殺」一樣有戰術、有策略，也表示未來可能會做這類型的比賽節目：「我想把這個運動競技化，做個像戰隊一樣的節目、出國比賽，也是一種榮耀。」
五堅情的隊友黃偉晉，先前主持《超級巨星紅白藝能大賞》，對韓團LE SSERAFIM失言「想叉地瓜球」，因此丟了工作，陳零九也聲援：「地瓜球事件對我而言沒有什麼，認識偉晉很久，我理解他沒有任何不尊重，一般大眾不要這麼刁鑽去解讀他的意思，他真的沒有那個本意。」
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