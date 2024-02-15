肯德基「買一送一」連吃13天！雞塊買4送4　個人餐111元拚麥當勞

入夜鋒面靠近！氣溫溜滑梯「明跌剩16度」　補班日全台天氣出爐

▲明天東北季風接力發威，迎風面有局部短暫雨，北台灣高溫暴跌剩下攝氏16度，跟今天相比溫差達攝氏12度。（圖／記者葉政勳攝）
▲明天東北季風接力發威，迎風面有局部短暫雨，北台灣高溫暴跌剩下攝氏16度，跟今天相比溫差達攝氏12度。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（15）日鋒面靠近，北部、東半部入夜到清晨有降雨機會，不過這波鋒面影響只到明天白天，接著東北季風接力發威，迎風面有局部短暫雨，並且週五（16日）白天北台灣高溫暴跌剩下攝氏16度，跟今天相比溫差達攝氏12度，補班日各地多雲到晴，北台灣高溫回到攝氏25度，僅迎風面有零星降雨。下一波東北季風預計在下週三（21日）經過台灣北方，不過長期預報變動性大，降雨、降溫狀況需要進一步觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今入夜後有鋒面靠近，北部、東半部今晚到明天清晨有降雨機會，鋒面快速通過，明天受到東北季風影響，降雨範圍縮減至迎風面有局部短暫雨，東北季風通過時間很快，明天入夜後降雨趨緩。

補班日（17日）各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星降雨機會，穩定的天氣持續到下週二，下週三（21日）有一波鋒面經過北台灣，東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，不過長期預報變動性大，鋒面影響、冷空氣強度還要進一步觀察。

▲補班日（17日）各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星降雨機會，穩定的天氣持續到下週二。（圖／中央氣象署提供）
▲補班日（17日）各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星降雨機會，穩定的天氣持續到下週二。（圖／中央氣象署提供）
溫度方面，明天北部、宜蘭明顯降溫，高溫從今天的攝氏28度暴跌至攝氏16度至18度，中南部高溫接近攝氏25度，各地夜晚清晨低溫約攝氏15度至17度，低溫下降不明顯，中南部留意日夜溫差。

補班日東北季風通過，北部高溫回升至攝氏25度，穩定天氣持續到下週二，各地白天高溫約攝氏25度、中南部有機會到攝氏30度，下一波降溫預計在下週三、四（21日、22日）。

▲穩定天氣持續到下週二，各地白天高溫約攝氏25度、中南部有機會到攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
▲穩定天氣持續到下週二，各地白天高溫約攝氏25度、中南部有機會到攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）

初六入夜轉雨！「明氣溫暴跌12°C」變冷了　下波冷空氣影響時間曝

天氣預報／春節初五迎財神白天好天氣　開學日變冷北台高溫降10度

天氣預報／大年初五好天氣！開工日迎變天　強冷空氣襲台時間曝光

天氣預報／大年初四回暖！「2縣市」仍跌破6度　這日變天記得帶傘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞