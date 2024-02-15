入夜鋒面靠近！氣溫溜滑梯「明跌剩16度」 補班日全台天氣出爐
今（15）日鋒面靠近，北部、東半部入夜到清晨有降雨機會，不過這波鋒面影響只到明天白天，接著東北季風接力發威，迎風面有局部短暫雨，並且週五（16日）白天北台灣高溫暴跌剩下攝氏16度，跟今天相比溫差達攝氏12度，補班日各地多雲到晴，北台灣高溫回到攝氏25度，僅迎風面有零星降雨。下一波東北季風預計在下週三（21日）經過台灣北方，不過長期預報變動性大，降雨、降溫狀況需要進一步觀察。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今入夜後有鋒面靠近，北部、東半部今晚到明天清晨有降雨機會，鋒面快速通過，明天受到東北季風影響，降雨範圍縮減至迎風面有局部短暫雨，東北季風通過時間很快，明天入夜後降雨趨緩。
補班日（17日）各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星降雨機會，穩定的天氣持續到下週二，下週三（21日）有一波鋒面經過北台灣，東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，不過長期預報變動性大，鋒面影響、冷空氣強度還要進一步觀察。
溫度方面，明天北部、宜蘭明顯降溫，高溫從今天的攝氏28度暴跌至攝氏16度至18度，中南部高溫接近攝氏25度，各地夜晚清晨低溫約攝氏15度至17度，低溫下降不明顯，中南部留意日夜溫差。
補班日東北季風通過，北部高溫回升至攝氏25度，穩定天氣持續到下週二，各地白天高溫約攝氏25度、中南部有機會到攝氏30度，下一波降溫預計在下週三、四（21日、22日）。