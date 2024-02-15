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陳俊翰逝世　民眾黨哀悼：感謝對身障與弱勢挺身而出

▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰今天傳出離世消息。（圖／記者陳明中攝）
▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰今天傳出離世消息。（圖／記者陳明中攝）

記者邱新博／台北報導

民進黨不分區排名第16名的身障律師陳俊翰因疑似感冒引起併發症11日凌晨逝世，民眾黨發布聲明表示，台灣民眾黨向陳律師的家人表達最誠摯的哀悼之意，並希望陳媽媽能節哀保重，陳俊翰律師用一生展現生命的價值，用不輕易被打倒的堅韌信念，將困難轉為奮鬥與使命，這樣的精神實在令人欽佩敬重。

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民進黨今日證實，陳俊翰疑因感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於11日凌晨不幸逝世。

得知曾列民進黨不分區立委候選人的中研院學者、陳俊翰律師離世的不幸消息，台灣民眾黨向陳俊翰的家人表達最誠摯的哀悼之意，並希望陳媽媽能節哀保重，陳俊翰律師用一生展現生命的價值，用不輕易被打倒的堅韌信念，將困難轉為奮鬥與使命，這樣的精神實在令人欽佩敬重。

民眾黨表示，陳俊翰雖患先天性脊髓性肌肉萎縮症，卻在家人幫助下突破疾病限制，考取律師高考榜首、會計師執照，還取得哈佛大學法學碩士、密西根大學法學博士學位，並選擇回台助人，以人權法專長為障礙者爭取平等福利，令人欽佩敬重。

民眾黨說，雖然與陳俊翰分屬不同政黨，但十分謝謝陳俊翰為身障及罕病弱勢挺身而出 ，他曾表示會在任何位置上盡最大努力，促進社會保障弱勢，不再受到環境、制度的阻礙跟限制，能獲得平等的機會，讓每個人都能追求自己想要的生活、實現理想，謝謝他提醒我們每一位政治工作者與公部門人員要為此多加努力。台灣民眾黨未來也會持續關注罕病、身障者權益保障議題與修法。

不分區立委黃珊珊也表達哀悼之意，黃珊珊說，今日聽聞陳俊翰律師逝世的噩耗，她要向陳俊翰律師的家屬致上最深的哀悼。

黃珊珊說，同為律師，她深知法律人的辛苦；而陳俊翰律師所需克服的各種難關，則是她難以想像的。陳俊翰律師強健的心靈、奮鬥的經歷鼓舞了許多台灣人，他為弱勢者發聲的身影也著實令人欽佩。

黃珊珊強調，陳律師英年早逝無疑是台灣的損失，願他強韌而堅毅的靈魂得以安息。

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