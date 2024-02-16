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「狼人殺女神」梁以辰情人節疑認愛！隔日急刪文親曝兩人關係

▲「狼人殺女神」梁以辰情人節疑放閃男友，隔天否認戀情，強調自己單身中。（圖／梁以辰IG）
▲「狼人殺女神」梁以辰情人節疑放閃男友，隔天否認戀情，強調自己單身中。（圖／梁以辰IG）

記者薛羽彤／綜合報導

33歲女星梁以辰因外貌出眾，加上在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現出色，被封為「狼人殺女神」。14日情人節當天，她在IG上PO出與一名男子親暱擁抱的情侶照，並對著鏡頭甜笑，男方疑似是《女人我最大》的帥哥髮型師Ryan。事隔一天，梁以辰刪文否認戀情，「延伸成這麼大的誤會，始料未及，真的是很不好意思」。

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▲梁以辰情人放閃，刻意保護男友，不讓對方露臉。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰情人節放閃，隔日發文否認戀情。（圖／梁以辰IG）
梁以辰14日在IG發文寫上「Happy to love and to be loved，情人節快樂」，並附上依偎在一名男子肩上的愛的視角照，刻意不讓男子露臉，不過有人猜測男方就是髮型師Ryan，好友們林柏昇KID、張立東、温貞菱都留言送上祝福，似乎對好友新戀情早有知悉。

▲梁以辰否認戀情，稱兩人情同姊弟。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰否認戀情，稱兩人情同姊弟。（圖／梁以辰IG）
▲温貞菱稱讚梁以辰的髮型師男友Ryan是國民男友。（圖／Ryan G）
▲梁以辰愛的視角照，男子身分被猜測是《女人我最大》的髮型師Ryan。（圖／ryan_lin___IG）
然而，事隔一日，梁以辰不僅刪文，還在IG限時動態否認戀愛ING，她表示「有互相在乎、互相包容的好友，是幸福的。和情同姊弟的多年好友一起過情人節，在友誼、親情中，一樣能感受到愛與被愛的美好。」梁以辰解釋，身邊的人都說他們感情要好的如情人般，所以臨時起意留下愛的視角紀念，「沒想到延伸成這麼大的誤會！始料未及，真的是很不好意思。」最後，她強調自己單身中，也期待緣分到來。

▲梁以辰刪掉情人節文章，否認自己戀愛中。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰刪掉情人節文章，否認自己戀愛中。（圖／梁以辰IG）
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