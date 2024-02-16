「狼人殺女神」梁以辰情人節疑認愛！隔日急刪文親曝兩人關係
33歲女星梁以辰因外貌出眾，加上在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現出色，被封為「狼人殺女神」。14日情人節當天，她在IG上PO出與一名男子親暱擁抱的情侶照，並對著鏡頭甜笑，男方疑似是《女人我最大》的帥哥髮型師Ryan。事隔一天，梁以辰刪文否認戀情，「延伸成這麼大的誤會，始料未及，真的是很不好意思」。
記者薛羽彤／綜合報導
梁以辰14日在IG發文寫上「Happy to love and to be loved，情人節快樂」，並附上依偎在一名男子肩上的愛的視角照，刻意不讓男子露臉，不過有人猜測男方就是髮型師Ryan，好友們林柏昇KID、張立東、温貞菱都留言送上祝福，似乎對好友新戀情早有知悉。
然而，事隔一日，梁以辰不僅刪文，還在IG限時動態否認戀愛ING，她表示「有互相在乎、互相包容的好友，是幸福的。和情同姊弟的多年好友一起過情人節，在友誼、親情中，一樣能感受到愛與被愛的美好。」梁以辰解釋，身邊的人都說他們感情要好的如情人般，所以臨時起意留下愛的視角紀念，「沒想到延伸成這麼大的誤會！始料未及，真的是很不好意思。」最後，她強調自己單身中，也期待緣分到來。
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