台北書展20日開幕！大咖雲集、網紅說書　展前必讀10大追星路線

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為了方便粉絲掌握追星第一時間，可上書展官網點選「搜尋」的放大鏡符號，選擇「活動行事曆-活動地點」輸入「作家名字」，即可輕鬆掌握上百位作家、名人、網紅的書展動態，也可參考書展活動行事曆。
荷蘭主題
主題國除了有荷蘭首位拿下雨果獎最佳中篇小說獎的驚悚小說家湯瑪斯.歐德.赫維特（Thomas Olde Heuvelt），還有在荷蘭銷量超過35萬冊、翻譯有20多種語言的國際鉅作《Grand Hotel Europa》作家伊爾賈.倫納德.菲輔（Ilja L. Pfeijffer）、荷蘭最多才多藝的當代思想家之一馬可西姆.費卜瓦利（Maxim Februari）、被荷蘭國家報紙譽為「2019年荷蘭文學天才」的拉德娜.法比亞斯（Radna Fabias）、與台灣淵源極深的女作家貝喬思（Joyce Bergvelt）等。
還有著名的兒童作家彼彼.迪蒙達克（Bibi Dumon Tak），以及繪本插畫家夏洛特.迪瑪頓斯（Charlotte Dematons），也將在荷蘭主題國館及兒童沙龍與大小朋友一起說故事。
國際焦點
「國際焦點」作家，有以研究近代史領袖如毛澤東、鄧小平、蔣介石聞名的俄羅斯專家亞歷山大.潘佐夫（Alexander V. Pantsov），及荷蘭作家馮客（Frank Dikötter）、備受矚目的韓國科幻新星作家千先蘭、第一位以挑戰洛夫克拉夫特恐怖科幻作品予以漫畫化，並獲得世界級好評的日本漫畫家田邊剛（Tanabe Gou）；德國有自由人權專家兼律師作家的彼強.莫伊尼（Bijan Moini），德國魔法理髮師丹尼‧波爾巴赫（Danny Beuerbach），也將在德國館每天推出 「預約理髮，好讀好看」活動，積極推廣閱讀。
泰國大舉邀來3位重量級「東南亞文學獎」得主、多位超高人氣的BL創作者，20日書展開幕也將請來泰國歌手、「全民妹妹」蓋兒Gail驚喜現身。
童書大師
今年「童書大師」齊聚國內外大師級人物，可謂史上最強！除了會令小朋友失聲尖叫的日本童書大師五味太郎、人氣繪本作家宮西達也、創作鬼才鈴木典丈（Suzuki Noritake）、安徒生大獎得主蘇西.李（Suzy Lee）、英國凱特.格林威獎大獎得主席尼.史密斯等。
在新穎布料拼貼展現創意的波蘭作家齊米雷絲卡（Iwona Chmielewska）也將在25日18點兒童沙龍，舉辦「親子手繪工作坊」手把手教孩子創作。
圖像漫畫
最受歡迎的幾米、小莊、阮光民、常勝、漢寶包等，各有不少擁護者追隨，其中來自馬來西亞的「Ｘ尋寶探險隊」漫畫家李國權與彭俊雄，將於書展現場舉辦系列座談暨簽名會，而備受矚目的書展主題之夜也將在24日20點半於主題廣場展開，邀請來自法國、比利時及台灣共計6位創作者，隨著音樂律動即興創作，小莊也是6位創作者其中一位，幾米則在24日13點在大塊文化的展位沙龍內舉辦幾米經典台語繪本朗讀暨簽書會。
親子最愛
除了有波蘭作家齊米雷絲卡與孩子同樂的親子手繪工作坊，比利時繪本作家安妮.克拉海帶著孩子一起遨遊繪本想像世界，更有圖像大咖如：賴馬、陳致元、周見信、郭乃文、嚴凱信、彥如姐姐、阿德老師、劉伯樂、劉旭恭、施政廷、Ruby老師，以及《達克比辦案》中的主角動物警察達克比都不缺席。
文壇風雲
有鐵粉必追的吳明益、白先勇、龍應台、黃春明、朱天心、楊照、平路；也有文青最愛的陳栢青、馬欣、詹仁雄、甘耀明、黃麗群、馬世芳、陳德政。「暢銷焦點」作家群能量強大，像黃山料、張西、大師兄、Peter su、周慕姿、吳曉樂，也都各有死忠擁護者，從書市到書展，跟隨到底。
網紅說書
「網紅說書」這幾年來一直是書展異軍突起的大黑馬。百萬訂閱Youtuber視網膜，為好友攝影師小林賢伍的第5本創作《邁步向前直到綻放吧》出馬舉辦對談，一同暢談台日文化觀察；百萬訂閱的人氣插畫家微疼，睽違三年為新書《微詭畫事件簿》舉辦百萬粉絲見面會，這回和廣播、YT、Podcast的跨界廣播人歐馬克對談。
親子型Youtuber「Mom & Dad」由華爸、鳥媽和2個小孩組成，平日在網路分享育兒心得，頗獲不少家長共鳴，這次在書展繼續「媽爹講故事」；23日19點15分於兒童沙龍，邀請兒童劇團咖哩老師，舉辦小耳朵故事派對；24日10點半在簽名小棧舉辦小耳朵見面會，華爸要為所有聽故事的鐵粉簽名及合影。
跨界名人
人氣一樣紅不讓，像國民球星彭政閔發表第一部以個人故事為主題的漫畫《一百萬次揮棒》，要與漫畫編劇漢寶包、漫畫家楊白同台分享；和碩聯合科技董事長童子賢不只講科技產業，也要聊聊認識中的楊牧及《楊牧全集》。
貫通中醫武術道家經典的台大中文系副教授蔡璧名，分享升級版「時刻微養生」版；台灣第一位諾貝爾獎得主李遠哲，以《返鄉記》分享其在歸國後擔任中央研究院期間的人生歷練做見證；曾是陳奕迅、王菲御用填詞人的「香港詞神」林夕出書，分享他對生活的知情識趣，皆將現身書展。
推理傳說
各界大師新書齊發，除了台灣暢銷女奇幻作家護玄將帶來代表作《特殊傳說》系列小說最新一集《特殊傳說IIIvol.8》新書簽名，推理小說作家既晴將以譯者身份，分享台灣文學史上第一部犯罪小說《艋舺謀殺事件》出版始末；香港部分，除了華文推理鬼才陳浩基為《Puzzle》雜誌相挺開講，推理作家莫里斯將舉辦《香江神探福邇，字摩斯》系列小說分享會；今年才以《姓司武的都要死》榮獲2024台北國際書展大獎首獎的香港作家譚劍，續推新作《復仇女神的正義》的同時，也會分享《姓司武的都要死》創作歷程。
永續多元
「永續」思潮已擴展為全球性的議題，荷蘭以創新和務實著稱，也實施了一系列措施來應對環境挑戰。其中大量採用回收材料、可重複拆卸組裝的展館，是將可循環、再利用、可因應需求而變調適等價值的體現。書展為呼應荷蘭主題國的策展焦點，除了規劃「永續多元」主題書展，彙整來自各國提供深入探索全球熱議的族群融合、性別平權以及永續發展等議題的書籍，書展期間亦有不少活動熱情響應「永續」議題，更是精彩可期。
兩場從小做起的活動，都在兒童沙龍舉辦，相當適合親子參與。23日16點45分「SDGs地球超人桌遊派對」、24日15點半「跟著嚴老師一起動手畫、說故事」將加深環境保育的印象。