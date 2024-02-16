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特企／吳慷仁攜手VOCA水新鮮　打造健康自然飲水體驗

▲擁有VOCA頂級瞬熱飲水機，你也是VOCA生活品味家。（圖／品牌提供）
▲擁有VOCA頂級瞬熱飲水機，你也是VOCA生活品味家。（圖／品牌提供）

本報訊

首創六秒瞬熱、無儲水桶設計的台灣精品家電VOCA水新鮮頂級瞬熱飲水機於去年邀請影視帝「吳慷仁」擔任品牌代言人，不僅讓國人對於品牌有更多的認識，也讓VOCA頂級瞬熱飲水機於2023年創下亮眼佳績。吳慷仁以精湛演技於去年拿下第一座金馬影帝，品牌感到與有榮焉，除了獻上無限祝福，毫無二心地再與吳慷仁延續VOCA水新鮮2024年度品牌代言合作，預期將為VOCA水新鮮創造出前所未有的品牌新視野。

VOCA生活品味家吳慷仁，2024年持續為消費者帶來全新的生活視角，將探索VOCA頂級瞬熱飲水機如何以一杯新鮮活水，提升消費者的飲水生活品質。吳慷仁坦言最享受每一次下戲後待在家裡的悠閒時光，家中所使用的生活家電有絕對堅持的品味與標準，特別是VOCA頂級瞬熱飲水機在提升生活品質讓他更有感：「VOCA頂級瞬熱飲水機的六秒瞬熱獨家專利，泡咖啡再也不必耗時等待煮水，讓時間有效率的運用，大幅提升生活品質，讓我在家中也能擁有手沖咖啡的品味。擁有VOCA，你也是生活品味家。」吳慷仁特別提到，去年與VOCA水新鮮合作後，對於「水」的純淨定義更加了解，也更懂得品味好水：「使用VOCA頂級瞬熱飲水機喝水，能深刻感受到每一杯水的新鮮餘韻，提升生活品味，就從一杯VOCA新鮮水開始。」

歷經無數次反覆試驗的VOCA頂級瞬熱飲水機，取得全台首創專利「瞬熱裝置」，以磁束渦流加熱科技，短時間即達95度高溫，無儲水桶設計，杜絕重覆加熱，搭配指定生飲級濾芯，保留微量礦物質，每一次都是新鮮給水；獨家技術不排廢水，每度電平均可製成約12公升新鮮熱水，環保省電功能更是附加優勢；搭配高科技無線觸控面板，能自由控溫、任意設定水量，輕薄主機，隱藏安裝於廚下空間，讓廚房居家環境更加時尚美觀，為消費者打造優雅美好的飲水生活。

VOCA水新鮮承諾帶給消費者更好、更棒的生活品質，並將「純淨」重新定義，堅持不過度過濾，將水還原成最純淨的樣貌，從一杯水就能確信，自然能造就一切。VOCA水新鮮為消費者建立飲水新標準、打造健康自然的飲水體驗，回歸自然純淨的健康飲水生活，帶領消費者體驗喝水最原始的美好感動。

 

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