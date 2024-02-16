根本買不起！全台10強豪宅排行榜出爐 最貴是這間、單坪282萬
▲儘管近年來政府對房地產及豪宅交易祭出多項政策，仍不敵房價上漲趨勢，也致使全台豪宅區域範圍大幅擴散。（示意圖／591提供）
記者
魏妤庭／台北報導
2024-02-16 13:29:00
儘管近年來政府對房地產及豪宅交易祭出多項政策，仍不敵房價上漲趨勢，也致使全台豪宅區域範圍大幅擴散，有週刊公開「全台10強豪宅排行榜」，包含台北、新北、桃園、新竹、台中等，其中又以台北大安區的「敦南霖園」以3.87億元、單坪282.1萬元奪下全台冠軍，可說是全台「最豪」豪宅。而新竹買房剛性需求帶動房價上漲，讓即便仍是預售屋的「富宇天雋」、「昌傑謙謙」拿下新竹豪宅榜冠軍。
根據最新一期《財訊》雙週刊製作的2023年「全台豪宅開箱」專題，揭露各地最新豪宅10強行情，有台北天龍國之稱的大安區，前3名中就佔2名，又以國泰建設都更改建的「敦南霖園」以高樓層總價3.87億元拿下冠軍，光是單坪成交單價就高達282.1萬元。月薪3萬的上班族，至少得不吃不喝8年才買得到1坪。第2名則是連3年蟬聯全台最貴的成屋豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，高樓層總價4.23億元、最高單價277萬元。第3名為植物園第一排的「松濤苑」，中高樓層總價4.65億元、單價250萬元。 台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市2023年前10名預售與成屋豪宅，單價都站上200萬元，且10大豪宅當中，有一半是都更危老改建。值得注意的是，過去豪宅面積都在120坪以上，但首度進榜、第4名的富邦藝庭卻是只有40多坪的格局，顯示為閃躲7000萬元限貸令的規劃，小坪數豪宅已興起。 ▲《財訊》雙週刊製作的2023年「全台豪宅開箱」專題，揭露各地最新豪宅10強行情，其中台北前3名，有台北天龍國之稱的大安區就包辦2名。（圖／財訊提供）
而「全台薪水最高縣市」的新竹，豪宅榜前5名中只有1間成屋，其餘都是預售屋，因工程師們買房的剛性需求，不僅使得房價不斷向上飆，即便尚未成屋也有許多人搶著要。冠軍由埔重劃區的「富宇天雋」及北門商圈的「昌傑謙謙」奪下，因地點鄰近竹科而備受青睞。另竹北市與新竹市往來方便，鑑於新竹市飽和，有不少工程師往竹北擴散，也致使豪宅榜中有6名都落在竹北市。
此外，新北市前10名豪宅由板橋佔7個席次，第1名是板橋預售案「勝輝一邸」，高樓層每坪成交價121.5萬元，這也是新北首次單價突破百萬大關的社區。另桃園則是由受惠於高鐵及機捷的青埔高鐵特區橫掃前3名，分別是「威均青塘園」、「璞園畾畾青」、「宜雄大名鑄」，單價最高66.5萬元。台中榜首為水湳經貿園區「豐邑PARK ONE」、亞軍單元二的「續森」，過往壟斷豪宅榜的七期則是由「遠雄琉蘊」 拿下第3。