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7-11《湯姆貓與傑利鼠》迎開學！50款周邊169元起　20吋娃娃399元

▲7-11開學季推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11開學季推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點送」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11最萌開學季來了！自2月21日起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點送」活動，歡喜冤家-湯姆貓與傑利鼠，以及傑利的姪子、灰色嬰兒鼠泰菲，以開學文具、居家擺設、3C配件等類別，推出50款週邊商品，最低169元入手，還有20吋巨型娃娃免400元帶走。

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🟡7-11「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠」快閃購／集點送

📍活動日期：2月21日(三)15:00起至2月26日消費不限金額可換購；2月26日（一）15:00起至2024年4月28日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。

◾絨毛造型筆共4款，款式隨機：消費不限金額+169元換購1款；2月26日起集滿6點+169元換購1款，或集滿190點免費兌換。

◾限量絨毛造型筆袋，共2款：消費不限金額+199元換購1款；2月26日起集滿6點+199元換購1款。

▲絨毛造型筆，經典變形系列絨毛造型， 按壓原子筆滑順好書寫；限量絨毛造型筆袋可收納文具、美妝刷具及小物。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲絨毛造型筆，經典變形系列絨毛造型， 按壓原子筆滑順好書寫；限量絨毛造型筆袋可收納文具、美妝刷具及小物。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾絨毛造型手拿包，共2款：消費不限金額+199元換購1款；2月26日起集滿6點+199元換購1款，或集滿230點免費兌換。

◾限量20吋絨毛娃娃，共2款：消費不限金額+399元換購1款；2月26日起集滿6點+399元換購1款。

▲20吋絨毛娃娃，大尺寸玩偶可當抱枕，絨毛材質柔軟細緻；絨毛造型手拿包，透明票卡夾感應方便。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲20吋絨毛娃娃，大尺寸玩偶可當抱枕，絨毛材質柔軟細緻；絨毛造型手拿包，透明票卡夾感應方便。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量太陽能計算機，共3款：消費不限金額+299元換購1款；2月26日起集滿6點+299元換購1款。

◾限量A4透明板夾，共2款：消費不限金額+169元換購1款；2月26日起集滿6點+169元換購1款

▲限量太陽能計算機，共3款：消費不限金額+299元換購1款；2月26日起集滿6點+299元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量太陽能計算機，共3款：消費不限金額+299元換購1款；2月26日起集滿6點+299元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯，共2款：消費不限金額+699元換購1款；2月26日起集滿6點+699元換購1款

◾限量 Blender Bottle Tritan環保隨行杯，共1款：消費不限金額+499元換購1款；2月26日起集滿6點+499元換購1款

▲環保隨行杯氛圍不銹鋼款、透明冰淇淋款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲環保隨行杯氛圍不銹鋼款、透明冰淇淋款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量造型收納椅凳，共2款：消費不限金額+899元換購1款；2月26日起集滿6點+899元換購1款。掀蓋式收納椅凳，增加儲物空間

◾限量存錢筒拼圖，一組2入：消費不限金額+549元換購1款；2月26日起集滿6點+549元換購1款

▲限量造型收納椅凳，共2款，掀蓋式收納椅凳，增加儲物空間。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量造型收納椅凳，共2款，掀蓋式收納椅凳，增加儲物空間。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量存錢筒拼圖，一組2入：消費不限金額+549元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量存錢筒拼圖，一組2入：消費不限金額+549元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量萬用翻蓋收納鐵盒，共2款：消費不限金額+599元換購1款；2月26日起集滿6點+599元換購1款

◾限量立體公仔筆電包，共1款：消費不限金額+599元換購1款；2月26日起集滿6點+599元換購1款。可放入A4文件與14吋筆電，內襯加厚珍珠棉具防護效果。

▲限量存錢筒拼圖，一組2入：消費不限金額+549元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量立體公仔筆電包，共1款，消費不限金額+599元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量無線充電滑鼠墊，共2款：消費不限金額+599元換購1款；2月26日起集滿6點+599元換購1款。可折疊平放，附Type-C充電線。多功能造型滑鼠墊，內建筆插、15W快充，支援手機無線充電

◾限量犀牛盾Clear透明手機殼，共2款：消費不限金額+999元換購1款；2月26日起集滿6點+999元換購1款。適用機型包括iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro MAX。

◾限量犀牛盾固架MAX手機支架，共2款，消費不限金額+699元換購1款；2月26日起集滿6點+699元換購1款。專利結構，MagSafe兼容。

◾犀牛盾AirPods Pro2保護殼，共2款：消費不限金額+699元換購1款；2月26日起集滿6點+699元換購1款。支援無線充電

▲犀牛盾「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠」3C周邊系列。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲犀牛盾「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠」3C周邊系列。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍玩具系列僅有門市快閃購，活動時間為2024年2月21日 15:00至2024年4月30日23:59止

◾限量公仔造型迴力車，共6款：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+99元換購1款，款式隨機；6款一次收集，消費不限金額+599元換購1組

◾限量野獸國50公分大存錢筒，共1款：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+2499元換購。超巨大50公分JUMBO造型存錢筒，手、腳、手腕及頭部關節可動，除了擺設陪伴，還能夠存錢。

▲限量野獸國50公分大存錢筒，共1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量公仔造型迴力車，共6款：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+99元換購1款。（圖／7-11提供）
▲限量野獸國50公分大存錢筒，共1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量野獸國50公分大存錢筒，共1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾限量經典俏皮公仔組合，1組2入：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+899元換購一組

◾限量角色扮演公仔組合，共4款（一組1大隻、1小隻）：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+799元換購1款。華納百年系列設計，湯姆貓與傑利鼠COSPLAY各個華納經典角色，珍珠奶茶款為台北限定款。

▲限量經典俏皮公仔組合，1組2入：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+899元換購一組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量經典俏皮公仔組合，1組2入：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+899元換購一組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量角色扮演公仔組合，共4款：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+799元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量角色扮演公仔組合，共4款：2024年2月21日(三)15:00起，消費不限金額+799元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，全家迎接開工開學潮，每月更新「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠，即起至2月20日前，有芝麻米漿、鮮乳、調味乳、米漿、燕麥飲等可隨心搭配，亦可加價10元選擇升級指定Let's Café經典或單品拿鐵、私品茶仙女醇奶茶或鮮露醇奶茶。

即起至3月19日限定，全家推出限時抽獎活動，門市購買「餐餐超值配」49元、59元、69元組合餐任一組，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中iPhone 15 Pro（256GB）、MacBook Air 15吋（256GB）或Apple Watch Series 9等多項好禮。

▲全家迎接開工開學潮，每月更新「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠，即起至2月20日前，有芝麻米漿、鮮乳、調味乳、米漿、燕麥飲等可隨心搭配。（圖／全家提供）
▲全家迎接開工開學潮，每月更新「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠，即起至2月20日前，有芝麻米漿、鮮乳、調味乳、米漿、燕麥飲等可隨心搭配。（圖／全家提供）

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