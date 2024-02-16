安孝燮3杯酒下肚「拿出戒指套住金瑟琪」！《戒指女王》情侶誕生
安孝燮目前是南韓一線男演員，代表作包含《浪漫醫生金師傅》系列劇、《紅天機》、《社內相親》等，但真正讓他被看見的，則是2017年的與金瑟琪合演的《戒指女王》，劇中安孝燮喝了3瓶燒酒後，將一枚戒指戴在金瑟琪手上，於是這位風靡全校的男神，迷戀起眼前這位平凡女孩。在拍攝這場重要橋段，金瑟琪被問及是否也是3瓶燒酒下肚就會失憶，金瑟琪表示自己只有一杯啤酒的酒量。
記者陳雅蘭／綜合報導
《戒指女王》故事描述毛蘭熙（金瑟琪 飾）得到家族傳家寶「絕對戒指」，只要讓心裡暗戀的對象幫自己戴上，自己就會變成對方眼中的理想型。因此，她讓風靡全校女生的頭號人物朴世建（安孝燮 飾）為她戴上戒指，奇幻的愛情故事自此展開。
由於拍攝《戒指女王》正值寒冷的季節，劇中有場安孝燮和金瑟琪的落水戲，兩人在場邊準備的心境大不同；安孝燮把握空檔運動，伏地挺身練完換仰臥起坐，金瑟琪則像小女孩般興奮期待。透過花絮影片，安孝燮事前試水溫，發現溫度不是開玩笑，工作人員為此準備兩大熱水盆，讓安孝燮、金瑟琪一拍完能立刻坐進水盆取暖，但沒多久，接續拍攝從水池中起身的鏡頭，雖然寒冷，兩人仍敬業完成拍攝。
金瑟琪身形嬌小，她的身高和安孝燮有30公分差距，但兩人隨著劇情的親密互動，超萌的甜寵畫面亦贏得不少觀眾的喜愛。《戒指女王》2月18日起，每週日晚間9點在八大戲劇台首播。
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