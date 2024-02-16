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范雲號召綠委組「為下一代而戰」連線　 喊「3主軸10法案」

▲民進黨立委范雲號召10名立委組成「為下一代而戰」連線　 ，喊出3主軸並將共推10法案。（圖／記者陳威叡攝，2024.02.16）
▲民進黨立委范雲號召10名立委組成「為下一代而戰」連線　 ，喊出3主軸並將共推10法案。（圖／記者陳威叡攝，2024.02.16）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委范雲號召10位立委，包括伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷與羅美玲，共同發起「為下一代而戰」連線，在今（16）日舉行記者會，宣示將秉持多元政策專業，以「教育、分配正義、自我實現」為主軸，共同在立法院推動年輕世代關注的10項政策法案。

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范雲說明，台灣所處的國內外環境艱困，對外站在抵抗中共全球侵略擴張的第一線，面對中共認知作戰跟代理人的滲透。對內面對的是2024新民意所產生三黨不過半的國會。不願見到台灣處境如此艱難的時刻，新的國會卻在政黨鬥爭中虛耗，或是成為政治綜藝秀的秀場，邀集10位立委共同站出來，以多元的政策專業，一起為下一代而戰。

范雲表示，今天的記者會「三大主軸，10個立委共推10個法案」。3大主軸是教育、分配正義及自我實現，10項法案則為《學生輔導法》、《少年事件處理法》、《兒童托育服務法》、《偏遠地區學校教育發展條例》、《身心障礙權益保障法》、《新住民權益保障法》、《原住民族土地銀行法、《青年基本法》、《反歧視法》與《兒童及少年福利與權益保障法》。

范雲說明，「為下一代而戰」連線不會只是一次性的行動。連線成員接下來，各自在不同的委員會，將會合縱連橫，透過共提法案、預算案、質詢等方式，一起推動關注的議題。

此外下一代要能自我實現，范雲強調有一個重要的前提，就是維持、深化台灣的自由民主跟主權。2024的台灣，面對的是更為複雜的國際情勢，例如美國總統大選後可能產生的局勢變化。為了台灣的下一代，連線接下來，也會關注一系列攸關守護主權、深化民主的法案。

最後范雲指出，「為下一代而戰」連線最大的目標，就是希望在艱困的局勢中，聚集起跨委員會、跨專業、跨族群的立委，一起好好關注對下一代好的政策與法案，共同期許，要讓每一個台灣孩子，都能夠勇敢做夢，不論出生時的階級、族群、性別或者身心狀況，都可以自由選擇。這樣的台灣，才是接得住每一個人的台灣。這樣的政府，才是對得起每一位公民的政府。

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