范雲號召綠委組「為下一代而戰」連線　 喊「3主軸10法案」

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范雲表示，今天的記者會「三大主軸，10個立委共推10個法案」。3大主軸是教育、分配正義及自我實現，10項法案則為《學生輔導法》、《少年事件處理法》、《兒童托育服務法》、《偏遠地區學校教育發展條例》、《身心障礙權益保障法》、《新住民權益保障法》、《原住民族土地銀行法、《青年基本法》、《反歧視法》與《兒童及少年福利與權益保障法》。
范雲說明，「為下一代而戰」連線不會只是一次性的行動。連線成員接下來，各自在不同的委員會，將會合縱連橫，透過共提法案、預算案、質詢等方式，一起推動關注的議題。
此外下一代要能自我實現，范雲強調有一個重要的前提，就是維持、深化台灣的自由民主跟主權。2024的台灣，面對的是更為複雜的國際情勢，例如美國總統大選後可能產生的局勢變化。為了台灣的下一代，連線接下來，也會關注一系列攸關守護主權、深化民主的法案。
最後范雲指出，「為下一代而戰」連線最大的目標，就是希望在艱困的局勢中，聚集起跨委員會、跨專業、跨族群的立委，一起好好關注對下一代好的政策與法案，共同期許，要讓每一個台灣孩子，都能夠勇敢做夢，不論出生時的階級、族群、性別或者身心狀況，都可以自由選擇。這樣的台灣，才是接得住每一個人的台灣。這樣的政府，才是對得起每一位公民的政府。