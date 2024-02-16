不當接觸富商翁茂鍾 前檢察官羅榮乾確定罰俸10個月
前高檢署檢察官羅榮乾與涉訟當事人、富商翁茂鍾不當接觸，2022年間遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭判決罰款，總額為羅任期最後月俸10個月。案經上訴，第二審今（16）日駁回上訴，全案確定。
記者潘千詩／台北報導
羅榮乾先後擔任地檢主任檢察官、檢察長、高檢署檢察官、司法院政風處長。1999年10月13日至2013年7月4日間，知悉涉訟當事人翁茂鍾的刑案仍在偵查、審判中，卻接受翁宴請32次，上班時間與翁見面28次，時間密接，次數頻繁。
2009年10月3日至106年10月4日間，長達8年之春節或中秋節，每年持續收受翁茂鍾致贈的2件襯衫，共計16件，懲戒法院第一審認為，他違反檢察官守則與倫理規範，情節重大，有懲戒必要，判決罰款10月。
至於監察院彈劾案文所列的羅榮乾與翁茂鍾的其他交往行為，並無證據認定羅榮乾有何堪認違失行為的具體內容，應不併付懲戒。
監察院、羅榮乾均提起上訴，爭執違失行爲的認定標準，監察院主張，原判決認為不併付懲戒部分的行爲，也應列入違失行為論處；羅榮乾主張，他沒有承辦翁茂鍾的案件，並非違失行為。第二審認定，原判決並無違失，兩造上訴均無理由。