坦言德德爆紅意料之外　鄭運鵬：重視孩子決定、體驗並承受後果

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鄭運鵬說，對他而言，每個人都有天生我才的優點，但是多數的傳統家庭教育並不會鼓勵孩子去嘗試，而是希望孩子都是高材生，能夠台大當然很好，但他知道不是每個人都做得到，尤其很多要求，家長都做不到了，憑什麼要求自己孩子？
鄭運鵬表示，這段期間，他重視的是孩子能夠自己做決定，自己去體驗，決定之後自己也要承受一些後果，當家長的責任是控制狀況不會離想像太遠，拍照就是孩子自己決定受邀和時間的，體驗攝某個職業的環境，不代表他未來決定要做什麼。
鄭運鵬也談言，孩子爆紅並非預想中的狀況，德德選前一天陪他掃街拜票，並沒有直播、沒有記者，會受到大家那麼歡迎的確是超乎想像，所以記者們都知道，這個月來他沒有接受媒體訪問，除了要去挑戰小草而參加夜夜秀之外，在媒體前面幾乎是隱形人，孩子現場和他通話，也沒有露臉，「這個部分我保持下去，請大家尊重。」
鄭運鵬也透露，自己從國小就是乾癬患者，大家會認為他長得不錯，但是乾癬幾十年來造成頭皮屑很多、手肘脫屑，其實外觀上旁人是會害怕的。而幸運的是，自己不是悲觀的人，隱藏起來幾十年就混過去了，表示外表只是人生的其中小小部分，希望大家找到自信的那一面。
鄭運鵬也向全天下父母喊話，希望大家都能發現、鼓勵自己的孩子發掘強項，增加自信，不要每件事情都去和別人比較，鄭運鵬家真的沒什麼了不起的，且希望每個人疼別人家的孩子就像自己家裡的一樣。
最後鄭運鵬更打趣稱，回答一下有些朋友的詢問，為何這麼優質的鄭運鵬等一輩子都沒人來簽約了，怎麼孩子先簽約呢！「道理很簡單吧。」