蘋果Vision Pro甜蜜期過了！傳出退貨潮 舒適度不足成退坑關鍵
被蘋果視為殺手等級的裝置Vision Pro，蘋果自己定義為空間運算設備，從發表到預購都吸引了大量科技玩家的關注，美國2月2日開賣至今大約2週，甜蜜期似乎也快速消失，外媒指出，部分買家與Vision Pro的蜜月期已經結束，開始出現退貨潮，觀察其主要原因就是舒適度不足，讓首批用戶紛紛退坑。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果首款頭戴裝置Vision Pro，2月初正式開賣，售價3500元美金，換算成台幣將近11萬元，即便售價不便宜，但依舊吸引大量想嚐鮮的玩家搶著下單，據傳，開賣3天就狂賣18萬台，而首波到手的用戶紛紛開箱使用，甚至帶著出門、開車、搭車等成為奇特的現象。隨著14天內可退貨的機制即將到來，根據科技網站The Verge報導，首批買家陸續退貨，其中最主要的原因就是「舒適度不佳」，有人感到頭痛、頭暈、或是裝置的重心偏向前方使用起來感受不佳。
The Verge產品經理使用後認為，Vision Pro如同他想像般的神奇，但即使短時間配戴也相當不舒服，而問題可能就出在重量和頭帶的設計上，讓他又愛又恨，想使用這款裝置，卻又害怕戴上它產生的不適感。不過報導強調，平心而論，過去幾年所有VR設備用戶都曾經發生眼睛乾澀和充血問題。
儘管網路上出現不少抱怨，但外媒觀察指出，即便是選擇退貨的用戶，多半也願意嘗試第二代產品，認為現在缺少的是更完整的應用生態以及配戴舒適度。外界普遍認為，Vision Pro應該會是蘋果推出最差的Vision Pro，但應該會繼續優化該產品線的使用體驗。