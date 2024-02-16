阿爾巴尼亞爆非洲豬瘟！輸入豬肉製品重罰20萬起跳

近期各國陸續出現非洲豬瘟案例，非洲豬瘟中央災害應變中心傍晚發布新聞稿指出，阿爾巴尼亞於2月14日發生首例非洲豬瘟（ASF）疫情，呼籲旅客切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞郵包自ASF發生國家輸入豬肉製品回國，若經查獲，罰金從20萬起跳。
記者林志怡／台北報導
非洲豬瘟中央災害應變中心表示，歐盟動物疾病資訊系統（ADIS）公布阿爾巴尼亞於2月14日發生首例非洲豬瘟野豬疫情，該國週邊國家蒙特內哥羅及科索沃共和國已陸續發生ASF案例，應變中心呼籲旅客切勿自ASF發生國家攜帶或以快遞郵包自ASF發生國家輸入豬肉製品回國，共同維護我國產業安全。
應變中心說，阿爾巴尼亞2月14日於該國東北方鄰近蒙特內哥羅及科索沃共和國的庫克斯（Kukes）發現死亡野豬檢體中，確診感染非洲豬瘟案例，該國獸醫服務部門已啟動相關處置。
對於台灣與阿國先前的通貨情況，應變中心表示，阿國尚未經農業部公告為非洲豬瘟非疫區，其生產之活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣，防檢署將於今日將該國列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，另查該國與台灣間亦無直航班機及直接通郵。
應變中心表示，阿國今日也會被我國列為非洲豬瘟高風險國家，防檢署已請四個轄區分署、財政部關務署及海委會海巡署加強邊境檢疫及查緝工作。