買房別碰「地主戶過半」建案　過來人曝悲慘亂象嘆：真的很雷

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他指出，管委會8席有6席是地主戶，住戶寫意見單給櫃檯都被忽略，但每次開會的時候，都略過住戶們的提案，只針對管委會有利的做討論。不少購買戶在社區群裡反應，都遇過因大廳堆滿包裹，櫃台拒收，被要求馬上回社區領包裹，嘆說：「我還得請假回家領包裹，那我為什麼當初要搬來社區大樓呢。」
除管委會、業管問題外，原PO也點出地主戶在社區一樓開的店面，門口堆滿東西，招牌甚至擺到人行道上，十分誇張。貼文引發討論，不少相同處境的網友紛紛留言，「我全部讀完，結論根本不甩你，我也是地主戶佔50%的建案」、「最近在看房，沒想到地主戶也是一個需要注意的地方」，也有人建議可向主管「公寓大廈業務」的縣市政府工務局處投訴。
對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，地主戶 過多的社區能不能買，關鍵在於地主戶的素質，若是地主戶本身對公共空間維護與繳交管理費沒有概念的話，那就慘了。徐佳馨直言，地主戶與鄰居一樣，素質、公德心與財務能力是關鍵，好的話沒問題，不好的話就有得鬧。
資深房仲也分享，曾遇過一地主戶喜歡撿回收，都把回收物堆在門口、走道，讓社區住戶很頭痛。為避免「地主戶」成購屋族避之惟恐不及的雷區，有的建商會做兩件事，像周董周杰倫住的台北市大安區豪宅「和平大苑」就開兩個入口，把地主戶和新購戶分開，另勤美璞真則是選擇用兩倍市價買下老公寓。
據悉，原PO居住的「地主戶過半」社區位在新北市三重區，屋齡僅1年，是知名建商興建，總戶數近300戶，管理費每坪100元，最新6筆實價揭露平均成交單價落在56萬多元，相較所屬商圈近年新成屋平均成交單價破65萬元，略低於水平。