晚安小雞「偏挑柬埔寨造假」！律師曝台柬犯罪差異：他開了大玩笑
台灣直播主「晚安小雞」因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭詐騙集團凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，目前在當地被判處2年有期徒刑。律師陳君瑋今（16）日發文指出，東南亞國家處理犯罪毫不手軟，更揭露台灣、柬埔寨2地犯法最大差別，直呼：「只能說晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑！」
記者賴禹妡／綜合報導
陳君瑋今日在臉書粉專發文，他以「晚安小雞如果適用台灣法律，處罰會跟柬埔寨不一樣嗎？」為題，表示晚安小雞的行為若在台灣發生，可能會觸犯《刑法151條恐嚇公眾罪》最重處2年徒刑、《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「假消息犯罪」，最重處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。
陳君瑋指出，晚安小雞的觸法行為，在台灣及柬埔寨2國處罰結果都差不多，皆能判到2年，但台灣一般不會判到最高2年，且若他願意認罪，還有機會獲得緩刑，不用入獄服刑。
不過，陳君瑋透露，台灣以及柬埔寨最大的差別在於，柬埔寨可以在短短幾天內做出判決，且還知道判幾年，「這在台灣是完全無法想像的」。在台灣若涉及刑事犯罪，需要經過檢察官起訴，接著法院開庭審理，「最快大概也要兩個月才知道結果」。
陳君瑋表示，台灣司法會給予當事人辯論、請律師的機會，即使犯罪事實明顯，但基於「無罪推定」仍須走完所有程序。而台灣與柬埔寨並沒有邦交，司法互助情形也不見得很頻繁，要在當地找到懂中文及柬文的律師更是一大難題，讓他忍不住直言：「只能說晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑，東南亞在處理犯罪，都是不手軟的！」