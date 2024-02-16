快訊／大樂透、威力彩頭獎都破億！2/15獎號出爐　中了開工就退休

晚安小雞「偏挑柬埔寨造假」！律師曝台柬犯罪差異：他開了大玩笑

▲「晚安小雞」因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭詐騙集團凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，目前在當地被判處2年有期徒刑。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
▲「晚安小雞」因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭詐騙集團凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，目前在當地被判處2年有期徒刑。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣直播主「晚安小雞」因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭詐騙集團凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，目前在當地被判處2年有期徒刑。律師陳君瑋今（16）日發文指出，東南亞國家處理犯罪毫不手軟，更揭露台灣、柬埔寨2地犯法最大差別，直呼：「只能說晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳君瑋今日在臉書粉專發文，他以「晚安小雞如果適用台灣法律，處罰會跟柬埔寨不一樣嗎？」為題，表示晚安小雞的行為若在台灣發生，可能會觸犯《刑法151條恐嚇公眾罪》最重處2年徒刑、《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「假消息犯罪」，最重處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。 

陳君瑋指出，晚安小雞的觸法行為，在台灣及柬埔寨2國處罰結果都差不多，皆能判到2年，但台灣一般不會判到最高2年，且若他願意認罪，還有機會獲得緩刑，不用入獄服刑。 

▲晚安小雞與友人阿鬧遭柬埔寨警方上銬逮捕，柬警今（15）日下午召開記者會，並在桌上列出晚安小雞造假的工具。（圖／翻攝自柬中時報）
▲陳君瑋指出，晚安小雞的觸法行為，在台灣及柬埔寨2國處罰結果都差不多，皆能判到2年。（圖／翻攝自柬中時報）
不過，陳君瑋透露，台灣以及柬埔寨最大的差別在於，柬埔寨可以在短短幾天內做出判決，且還知道判幾年，「這在台灣是完全無法想像的」。在台灣若涉及刑事犯罪，需要經過檢察官起訴，接著法院開庭審理，「最快大概也要兩個月才知道結果」。 

陳君瑋表示，台灣司法會給予當事人辯論、請律師的機會，即使犯罪事實明顯，但基於「無罪推定」仍須走完所有程序。而台灣與柬埔寨並沒有邦交，司法互助情形也不見得很頻繁，要在當地找到懂中文及柬文的律師更是一大難題，讓他忍不住直言：「只能說晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑，東南亞在處理犯罪，都是不手軟的！」 

▲晚安小雞稍早開直播報平安同時曝光傷勢，表示自己已成功逃出柬埔寨西港「凱博園區」。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）
▲晚安小雞日前在柬埔寨西港，自導自演遭詐騙集團凌虐。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）

晚安小雞賺超大！YT會員訂閱「月入50萬起跳」　進群組需先付6千

晚安小雞認「影片造假」下跪道歉！求柬埔寨給機會：這裡治安很好

晚安小雞造假道具遭無情攤開！眾見「1亮點」笑噴：真正目的在這

晚安小雞遭柬警搜出「一堆鬼娃」！直播1幕早露餡　恐關完才回台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞