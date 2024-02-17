中鋼金龍年導入AI技術迎戰　3月盤價開平高盤、補庫需求和緩釋出

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董事長翁朝棟致詞時表示，過去一年受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、中國經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去（2023）年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與2020年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，惟去年中鋼仍繳出自結合併營收3,633.26億元及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中合併稅前淨利更超越2020年的27.68億元，非常難能可貴。
翁朝棟進一步說明，中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如產出首批符合碳中和宣告之鋼材，也在臺灣碳權交易所揭牌後成為首批購買國外碳權商品的企業；另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。
展望全球經濟發展，翁朝棟指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計去年12月的全球粗鋼產量為1.36億噸，已連續9個月降減，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，該協會也預估今年鋼鐵需求量達到18.49億公噸，較去年成長1.9%。另，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球GDP成長率上修到3.1%，行政院主計總處也預估今年台灣GDP成長率3.35%。
翁朝棟表示，整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。翁董事長期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發，再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。
總經理王錫欽也說，ERP系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。
中鋼15 日公告1月營收，出貨量回到百萬噸、盤價上漲下，營收319.31億元，月增8.3%、年增21.7%，營收再度重返300億元之上，為近8個月高點。而中鋼也開出3月內銷盤價，月盤產品開出平高盤，熱軋、冷軋等大宗底材每公噸上漲 300 元。
中鋼指出，短期內鋼市雖受季節性因素以及春節假期前交易放緩影響，業者購料相對謹慎保守，但全球製造業在歷經近兩年的去庫存後，整體週期持續向上，預期鋼鐵產業補庫需求將和緩釋出。