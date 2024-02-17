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中鋼金龍年導入AI技術迎戰　3月盤價開平高盤、補庫需求和緩釋出

▲中鋼16日舉辦新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，指出金龍年要利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。（圖／中鋼提供）
▲中鋼16日舉辦新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，指出金龍年要利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。（圖／中鋼提供）

記者許家禎／台北報導

中鋼昨（16）日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟表示，去年中鋼去年營運屢屢突破重重難關，但仍繳出自結合併營收3,633.26億元及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中合併稅前淨利更超越疫情期間年的27.68億元。展望今年，整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，將朝專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。

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中鋼開工由董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今年營運生產順遂、銷售接單暢旺，全體同仁與協力人員平安健康，祈福典禮也特別安排鼓陣及祥獅獻瑞的表演，歡喜迎接金龍年的到來。

董事長翁朝棟致詞時表示，過去一年受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、中國經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去（2023）年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與2020年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，惟去年中鋼仍繳出自結合併營收3,633.26億元及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中合併稅前淨利更超越2020年的27.68億元，非常難能可貴。

翁朝棟進一步說明，中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如產出首批符合碳中和宣告之鋼材，也在臺灣碳權交易所揭牌後成為首批購買國外碳權商品的企業；另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。

展望全球經濟發展，翁朝棟指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計去年12月的全球粗鋼產量為1.36億噸，已連續9個月降減，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，該協會也預估今年鋼鐵需求量達到18.49億公噸，較去年成長1.9%。另，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球GDP成長率上修到3.1%，行政院主計總處也預估今年台灣GDP成長率3.35%。

翁朝棟表示，整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。翁董事長期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發，再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。

總經理王錫欽也說，ERP系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。

中鋼15 日公告1月營收，出貨量回到百萬噸、盤價上漲下，營收319.31億元，月增8.3%、年增21.7%，營收再度重返300億元之上，為近8個月高點。而中鋼也開出3月內銷盤價，月盤產品開出平高盤，熱軋、冷軋等大宗底材每公噸上漲 300 元。

中鋼指出，短期內鋼市雖受季節性因素以及春節假期前交易放緩影響，業者購料相對謹慎保守，但全球製造業在歷經近兩年的去庫存後，整體週期持續向上，預期鋼鐵產業補庫需求將和緩釋出。


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