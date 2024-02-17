im.B吸金案名牌包被詐騙盯上搞網路拍賣 台北分署報警偵辦
去年爆發im.B吸金案，主嫌曾耀耀鋒及其女友張淑芬落網後，他們的精品、名牌包已被法務部行政執行署拍賣，還造成搶購。不過，近日臉書跳出一頁式廣告，宣稱是行政執行署台北分署拍賣im.B吸金案名牌包拍賣會，LV僅售1350元。台北分署表示，此為詐騙，請民眾務必小心求證，切勿受騙，將函請警察局偵辦。
記者潘千詩／台北報導
近日網路上有一網站「facundo」（https://facundo.life/c/FZjZ7Tyl4k2A1z6KMb1?p=d8fIE2），一再出現標榜著「行政執行署台北分署：im.B案吸金25億！名牌包第2波拍賣會……行政執行署在官方FACEBOOK平台進行變價拍賣一個LV名牌包包僅售NT$1350」等文字，並擅自使用新聞畫面吸引民眾網路下單付款。
台北分署表示，網頁上沒有公司地址、客服電話，只留下電子信箱的網路賣家，要特別小心，可能是不肖業者的詐騙技倆，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
台北分署目前並無利用網路商城或網路拍賣，都是現場實體拍賣或變賣，拍賣地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁；冒用台北分署名義銷售名牌包的網路購物均非台北分署的拍賣訊息，如有拍賣問題，可逕去電臺北分署02-25216555洽詢，以免受騙上當。