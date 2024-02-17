基隆消防局長遭爆有小三！「滾床、摟腰」照外流　本人強調僅朋友

im.B吸金案名牌包被詐騙盯上搞網路拍賣　台北分署報警偵辦

▲im.B吸金案嫌犯曾耀鋒住處所查扣的現金、名牌包等，去年都已經被拍賣（圖／ NOWnews資料照，翻攝畫面）
▲im.B吸金案嫌犯曾耀鋒住處所查扣的現金、名牌包等，去年都已經被拍賣（圖／ NOWnews資料照，翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

去年爆發im.B吸金案，主嫌曾耀耀鋒及其女友張淑芬落網後，他們的精品、名牌包已被法務部行政執行署拍賣，還造成搶購。不過，近日臉書跳出一頁式廣告，宣稱是行政執行署台北分署拍賣im.B吸金案名牌包拍賣會，LV僅售1350元。台北分署表示，此為詐騙，請民眾務必小心求證，切勿受騙，將函請警察局偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日網路上有一網站「facundo」（https://facundo.life/c/FZjZ7Tyl4k2A1z6KMb1?p=d8fIE2），一再出現標榜著「行政執行署台北分署：im.B案吸金25億！名牌包第2波拍賣會……行政執行署在官方FACEBOOK平台進行變價拍賣一個LV名牌包包僅售NT$1350」等文字，並擅自使用新聞畫面吸引民眾網路下單付款。

▲臉書一頁式購物網站，近來打著im.B案名牌包第2波拍賣會，台北分署表示，此為詐騙廣告（圖／台北分署提供）
▲臉書一頁式購物網站，近來打著im.B案名牌包第2波拍賣會，台北分署表示，此為詐騙廣告（圖／台北分署提供）
台北分署表示，網頁上沒有公司地址、客服電話，只留下電子信箱的網路賣家，要特別小心，可能是不肖業者的詐騙技倆，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

台北分署目前並無利用網路商城或網路拍賣，都是現場實體拍賣或變賣，拍賣地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁；冒用台北分署名義銷售名牌包的網路購物均非台北分署的拍賣訊息，如有拍賣問題，可逕去電臺北分署02-25216555洽詢，以免受騙上當。

▲臉書一頁式購物網站，近來打著im.B案名牌包第2波拍賣會，台北分署表示，此為詐騙廣告（圖／台北分署提供）
▲臉書一頁式購物網站，近來打著im.B案名牌包第2波拍賣會，台北分署表示，此為詐騙廣告（圖／台北分署提供）

im.B曾耀鋒落網前酒駕　「報假名」簽罰單！罪加一等

炎亞綸可解除境管了　士林地院裁定150萬元具保可解除

不當接觸富商翁茂鍾　前檢察官羅榮乾確定罰俸10個月

士院停職法官涉猥褻2女　司法院20日開人審會約談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞