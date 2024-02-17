來台北書展追星！角川開賣《鈴芽之旅》、信誼打造五味太郎遊樂園

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繼原作小說之後，台灣角川將於台北國際書展2月20日開展當天，推出幕後內容滿載的《新海誠導演作品 鈴芽之旅 官方美術設定集》，以及將電影、小說熱血視覺化的《鈴芽之旅（1）》漫畫版，想要更深入瞭解《鈴芽之旅》千萬不要錯過收藏！
《新海誠導演作品 鈴芽之旅 官方美術設定集》收錄作品導讀、豪華訪談（新海誠／原菜乃華×松村北斗／RADWIMPS等）、電影場景、美術設定，集結了《鈴芽之旅》所有一切，首刷附贈限定精美典藏書卡（首刷售完即無贈品），定價台幣700元；《鈴芽之旅（1）》漫畫版由曾創作過《先生しっかりしてください》的少年漫畫家‧甘島伝記擔綱作畫，推薦給想要以不同於螢幕、文字方式，初次或再次體驗《鈴芽之旅》劇情的讀者，首刷同樣附贈限定精美典藏書卡（首刷售完即無贈品），售價為台幣140元。
另外，日本國際知名度最高的圖畫書作家五味太郎，發表過的作品超過450部，並授權全世界30幾個國家出版，其中，《小金魚逃走了》光是在日本，銷售就超過了330萬冊，他也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。
睽別12年後，信誼基金會在台北國際書展期間再次邀請大師來台，同時以五味太郎的作品，延伸設計10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對遊戲區」，並以精華版同步在2024台北國際書展現場打造「五味太郎の遊樂園」和親子見面。
信誼基金會提到，在近四米高的遊戲城堡，規劃5組免費互動遊戲。讀者進入「五味太郎の遊樂園」，可以和書中經典角色小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等等打卡拍照，在找尋小金魚的過程中，找找看哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來、用電子紙大玩視覺遊戲等等，在遊樂園中盡情開懷體驗大師書中的創意和驚喜。
信誼基金會表示，五味太郎訪台期間僅有3場公開活動，包括2月23日下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」、2月24日上午國際書展兒童沙龍活動區信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、2月24日下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束的作家日常」，讀者們千萬不能錯過。
信誼基金會指出，展期信誼線上、現場同步推出多項優惠活動，包括單書79折、3書75折、5書7折、多款主題套書68折優惠，購買五味太郎《創意的遊戲書》套書，還加贈信誼小太陽親子館親子套票一張。
國際書展現場加碼，展區內拍照標註上傳IG或FB便可以獲得「《荷蘭》風情小卡2張」，消費滿999元送「荷蘭海報」或「農夫月曆－2024桌曆」1本、滿2,000元送五味太郎全球限量款紙袋乙個、滿5000元再送「KOM不銹鋼兒童隔熱碗」乙組。
信誼基金會在國際書展共推出10場親子活動，除了2場五味太郎講座、故事活動和2場讀者簽書會之外，信誼幼兒文學獎得主陳致元、周見信和郭乃文，以及甫以《山左大力士》獲2023年佳作獎的楊子葦，都會親自到場說故事，分享創作初心；最受孩子歡迎的科學老師廖進德也將帶領學童認識鳥類食衣住行的科普知識；桌遊推廣者許永清（許奶爸）、童書推廣者碧安朵，也分別帶領親子共玩桌遊或分享五味太郎繪本故事。相關活動可到官網報名，或關注信誼小太陽親子書房FB粉絲專頁。