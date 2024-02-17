詐騙犯只怕被關！羅智強喊修法：3黨有共識 盡速制訂棄保潛逃罪
台灣詐騙案猖獗，國民黨立委羅智強、吳宗憲、羅廷瑋上午開記者會，呼籲修《刑法》增訂棄保潛逃罪，提高對棄保潛逃之法律嚇阻，守護國人之安全。羅智強說，棄保潛逃罪是2017年司法改革會議的決議，且不分朝野，國民黨、民進黨、民眾黨也都有極高共識，呼籲盡速通過修法。
記者何哲欣／台北報導
羅智強說，2023年詐欺案發生數3萬7984件，創歷史新高，蔡政府完全執政8年，讓台灣詐欺案成長近1.8倍，去年詐欺造成的財損更高達近90億，對國人生命財產造成嚴重威脅。根據刑事局統計，我國目前有超過8萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者更超過8千人，光是涉及詐騙犯罪的，出境未歸就有1637人，包含遭發布通緝的666人。
他說，2017年全國司改會議就有決議，過去時代力量、民眾黨立委黃國昌也都支持，但遺憾迄今仍無法完成修法。
吳宗憲說，對重大刑案嫌犯來說，他們不怕高額交保金，因為很多錢也不是他們自己賺來的，但他們很怕被關，且現在的制度，即使棄保潛逃，保證金被沒收，但也只是被通緝，即使不幸被抓到，只不過損失了金錢，也不會有其他刑責，所以棄保潛逃才層出不窮，制定棄保潛逃罪才能有效嚇阻。