AI科技股還能追嗎？投顧業者建議：定期定額年化報酬佳

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富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，同時具備「進攻」和「防守」的能力。並提到2024有4個關鍵因素推動科技股表現，包含企業獲利成長可望優於大盤，生成式AI應用需求保持強勁，穩定或下降的債券殖利率有助支撐科技股估值，以及目前科技股的本益成長比(PEG)僅略高於5年平均值，不算太貴。
富蘭克林坦伯頓科技基金建議，投資人可聚焦10項數位轉型主題，如AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作等，其中AI主題最被看好。另提到2024將進入AI應用階段，市場對生成式AI應用的強勁需求讓我們相信科技股成長潛能將高於整體市場，未來我們將看到更多實例出現以及更多科技公司部署生成式AI來增加其產品或服務的價值。
另提到有投資人提出對科技股的疑問，像是「科技股漲這麼多還能追嗎？」、「科技股應獲利了結或賣出嗎？」等，富蘭克林證券投顧表示，根據那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史，持續留在市場的年化報酬率達10.1%，建議策略是持續留在市場。而且隨著科技持續發展，中長期來看，科技趨勢保持向上，投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大行情，此外，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數3年亦有不錯的表現，平均漲幅達20.19%。因此，建議定期定額且持續不間斷的投資是一個不錯的策略。
此外，富蘭克林證券投顧建議，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合，並共享科技股中長期投資利基。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。