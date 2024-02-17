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晚安小雞不是造假始祖！「雨傘鬼說話吐冤情」台灣2節目演很大

▲晚安小雞（左）不是造假第一人！台灣2個綜藝節目被網友封造假始祖，是《分手擂台》和《TV搜查線》。（圖／ 晚安小雞臉書、東森綜合台YouTube ）
▲晚安小雞（左）不是造假第一人！台灣2個綜藝節目被網友封造假始祖，是《分手擂台》和《TV搜查線》。（圖／ 晚安小雞臉書、東森綜合台YouTube ）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅「晚安小雞」和「阿鬧」日前跑到柬埔寨自導自演，聲稱闖入詐騙園區「凱博園區」被軍人毆打等等，遭到當地警方逮捕，被判刑2年。百萬網紅Cheap在聽聞晚安小雞事件之後，指出日本節目《藤岡弘叢林冒險王》才是造假始祖，大批網友被勾起回憶，不少人點出台灣2節目，《分手擂台》、《TV搜查線》也是造假始祖！

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晚安小雞自導自演破綻百出，還遭到柬埔寨警方逮捕判刑2年，為求流量行徑令人無言。百萬網紅Cheap在臉書上分享日本節目《藤岡弘叢林冒險王》也演很大，「藤岡弘叢林冒險王~才是造假始祖阿~ 還有抓到地底人，結果過了一夜地底人跑了，要不然就是被毒蛇咬、中陷阱等。」

▲《藤岡弘叢林冒險王》過去在台灣播出引起廣大討論，名場面「天外飛來一箭」現在看來非常不合理。（圖/Cheap臉書）
▲《藤岡弘叢林冒險王》過去在台灣播出引起廣大討論，名場面「天外飛來一箭」現在看來非常不合理。（圖/Cheap臉書）
貼文一出引起網友共鳴，不少人點出台灣2節目《分手擂台》、《TV搜查線》笑喊小時候都被騙過，「造假始祖台灣早期節目《分手擂台》說第二沒人敢說第一」、「台灣的造假節目應該是分手擂台，X的雨傘那集我小時候真的相信」、「還有黑人的節目…什麼調查員的…跑去跟蹤實拍小三小王」、「分手擂台真的無敵霹靂扯，主持人還一本正經的配合講幹話」。

《TV搜查線》早年由沈玉琳製作，經典開場白為「歡迎收看，TV搜查線，真情大考驗」。由陳建州（黑人）、羅志祥（小豬）主持，以「類實境」方式演出，偷拍、跟監替民眾解決感情、生活等疑難雜症，當時創下高收視，是許多人的童年回憶之一。小豬2012年曾和黑人上節目自爆，其實當年節目內容「除了第一次是真的，其他都是真實故事，以類戲劇演出。」

▲《TV搜查線》由羅志祥（左）、陳建州主持。（圖／羅志祥臉書）
▲《TV搜查線》由羅志祥（左）、陳建州主持。（圖／羅志祥臉書）
《分手擂台》製作人也是沈玉琳，由綜藝大哥陽帆主持，節目開場白為「燈不點不亮，話不說不明」。節目會邀請已分手的素人男女上台爭論，內容通常荒誕奇葩，收視率也是居高不下，沈玉琳曾說過節目都是真人真事，只是因為都是素人，面對鏡頭就會有不自然的感覺。其中一集「真實版傘靈記？！紙傘會說話吐冤情嚇傻全場？」讓網友最印象深刻，經典的「雨傘鬼」現身，素人來賓想跟他講話，結果現場還真的冒出不明男聲，讓大家全嚇壞。

▲《分手擂台》由陽帆主持，當年收視率非常高。（圖／ 東森綜合台YouTube ）
▲《分手擂台》由陽帆主持，當年收視率非常高。（圖／ 東森綜合台YouTube ）

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