晚安小雞不是造假始祖！「雨傘鬼說話吐冤情」台灣2節目演很大

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貼文一出引起網友共鳴，不少人點出台灣2節目《分手擂台》、《TV搜查線》笑喊小時候都被騙過，「造假始祖台灣早期節目《分手擂台》說第二沒人敢說第一」、「台灣的造假節目應該是分手擂台，X的雨傘那集我小時候真的相信」、「還有黑人的節目…什麼調查員的…跑去跟蹤實拍小三小王」、「分手擂台真的無敵霹靂扯，主持人還一本正經的配合講幹話」。
《TV搜查線》早年由沈玉琳製作，經典開場白為「歡迎收看，TV搜查線，真情大考驗」。由陳建州（黑人）、羅志祥（小豬）主持，以「類實境」方式演出，偷拍、跟監替民眾解決感情、生活等疑難雜症，當時創下高收視，是許多人的童年回憶之一。小豬2012年曾和黑人上節目自爆，其實當年節目內容「除了第一次是真的，其他都是真實故事，以類戲劇演出。」
《分手擂台》製作人也是沈玉琳，由綜藝大哥陽帆主持，節目開場白為「燈不點不亮，話不說不明」。節目會邀請已分手的素人男女上台爭論，內容通常荒誕奇葩，收視率也是居高不下，沈玉琳曾說過節目都是真人真事，只是因為都是素人，面對鏡頭就會有不自然的感覺。其中一集「真實版傘靈記？！紙傘會說話吐冤情嚇傻全場？」讓網友最印象深刻，經典的「雨傘鬼」現身，素人來賓想跟他講話，結果現場還真的冒出不明男聲，讓大家全嚇壞。
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