西門町25年地標沒了！「絕色影城」宣布停業 預計2026開幕新商場
西門町營業近25年的代表性地標喜滿客「絕色影城」宣布即將停業，官方宣布即將在3月31日正式畫下完美句點，全台最後一家喜滿客影城歇業。不過喜滿客官方向《NOWnews》記者透露，2026年即將開幕的「喜滿客影城京華廣場店」，除了電影院回歸外，還會提供多媒體會議中心、多元展演空間、商務中心與美食饗宴等服務，打造次世代複合式商場，呈現嶄新的喜滿客！
記者鍾怡婷/綜合報導
1999年在西門町開幕的「絕色影城」，陪伴台北人走過近25個年頭，如今粉專於17日正式宣佈將於3月31日結束營業，官方表示「因諸多大環境因素，在經過審慎評估後，我們不得不沈重且遺憾地宣布，喜滿客影城將結束西門町絕色店的運營，並將於2024年03月31日劃下完美句點」。
聲明中也表示，影城儲值金以及團票在即起開放退費，喜滿客向《NOWnews》記者透露，絕色影城在西門町原址為承租戶，影城結束營業後，是否有其他廠商進駐將由房東進行後續規劃。
至於絕色影城閉店原因，喜滿客表示，評估整體電影產業因過去幾年諸多大環境因素影響，導致消費者觀影習慣改變，至今仍未看到電影產業回溫的曙光；在經過審慎評估後，並考量公司永續經營及未來轉型計畫，沈重且遺憾地決定停止營業。
不過說再見只是暫時的！喜滿客預計將在2026年開幕「喜滿客影城京華廣場店」，屆時除了電影院回歸外，將在京華廣場頂級商辦園區提供多媒體會議中心、多元展演空間、商務中心與美食饗宴等，打造出辦公休閒化的場域兼具商務與娛樂的複合式商務空間。