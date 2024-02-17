AI股狂漲遇上降息預期降溫　投信業者：單筆大跌加碼配定期定額

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此外，手機也迎來復甦，張銀成觀察，從提供手機通訊的重要技術商，如去年第3季起高通(Qualcomm)的通訊技術業務觸底回升，去年初以來泰瑞達(Teradyne)的半導體檢測業務一路持穩，這些與智能手機相關的領域都可以看到走出谷底的現象。
不過，張銀成提到，機器人自動化產業由於部份標的屬於與製造業設備技術，及工業自動化等領域相關，仍然受到中國景氣疲弱所干擾，然從相關指標的變化觀察，仍可發現生產製造正逐漸由谷底回升。
此外，張銀成指出，電動車、自動駕駛與自動化領域，市場關注在美國電動車大廠特斯拉的股價與營運表現，張銀成表示，儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過三成，近期更由於對於2024年的汽車銷量指引未明，引發市場疑慮及股價進一步修正。儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過3成，隨即採取成本改善計畫，並已展現成效，毛利率逐步獲利改善好轉。
第一金投信強調，AI算力、機器人運用發展勢不可擋，新型態AI賦能仍為投資主軸，近期AI股價再創新高，然面對降息預期降溫及降息預期幅度收斂等，投資熱情可能會受到投資情緒干擾，與獲利了結賣壓等，建議掌握長現標的跟隨趨勢向上行情，單筆大跌時加碼，搭配定期定額長期策略，降低波動短線干擾因素執行非理性賣出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。