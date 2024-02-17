宏達電VR成首款上太空頭戴裝置　太空人搭騎車健身「實境」逛丹麥

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有別於蘋果針對一般消費者，宏達電則是持續拓展B2B企業市場，繼先前將旗下VR虛擬實境頭戴式裝置VIVE Focus 3，打入國際太空站（ISS），幫助太空人解決心理健康問題後，現在進一步擴大VIVE Focus 3的應用範圍，以VIVE Focus 3搭配丹麥航空公司製造的FERGO健身腳踏車使用，讓太空人在太空中也能夠進行VR運動體驗，協助太空人身心健康平衡。
來自英國太空總署的柯蒂斯（Jeremy Curtis），則是提到在太空中度過5個月，若未持續運動，可能會失去40%的肌肉及12%的骨骼重量，相當於一個20歲的人，在3個月內變成60歲的身體。因此太空人返回地球後，可能需要花上1年時間才能讓身體全面康復。
宏達電表示，VIVE Focus 3是第一款可以在太空微重力環境下運作的一體機VR頭戴式裝置，在國際太空站提供VIVE Focus 3，成為能夠支援太空人心理健康的重要裝置之一，是卓越的里程碑。
同時，宏達電表示，由於國際太空站內冰冷、空間狹小，且充滿環境噪音，來自歐洲太空總署、目前擔任國際太空站（ISS）指揮官的摩根森（Andreas Mogensen），在執行6個月的美國國家航空暨太空總署（NASA）Crew-7太空任務期間，可佩戴頭戴裝置搭配健身腳踏車，在踩踏的同時，VIVE Focus 3 透過藍牙傳輸將訊息發送至 FERGOM，營造出視覺和物理相符合的獨特體驗。
宏達電表示，頭戴裝置提供摩根5條騎行路線，皆是該指揮官故鄉丹麥拍攝，包含Loekken（洛肯）、Silkeborg（錫爾克堡）、Svanninge Bakker（福堡）、Odense Aasti（歐登西）和Copenhagen Lakes（哥本哈根湖區）等地區。其中一條是來自10歲小女孩伊莎貝拉·達姆（Isabella Dam）分享她在洛肯海灘騎自行車的影片。