歷年最醜花燈就是它！「福祿猴」主燈醜到沒對手 曾讓柯文哲焦慮
2024台北燈節「龍躍光城」，今（17）日晚間將迎來第二階段亮燈。不過，有民眾發現其中一盞花燈為眾神肖像，但模樣略為詭異，上傳到網路上後，遭網友大酸「提前中元普渡？」、「這是元宵節還是中元節」，引發熱議。回顧近年台北燈節，以2016年台北燈節「福祿猴」遭封為「史上最醜花燈」意外爆紅，當時的北市府歡迎大家來看「史上最醜福祿猴主燈」。
記者呂炯昌／台北報導
2016年台北燈節在花博園區展出時，民眾對光雕主燈「福祿猴」的外型一面倒嫌醜，駡聲連連，不乏更換主燈的聲浪。當時柯文哲市府民政局長藍世聰表示，礙於需要時間製作但會來不及，將不會更換主燈，但他也開玩笑說，邀請民眾在燈節期間到台北觀賞史上最醜、但最好玩、最有創意的主燈。
面對燈節主燈一連串負面批評，時任台北市長柯文哲在點燈儀式致詞時表示，「本來坐在台下很焦慮，不知道要福祿猴要賣什麼藥，雖然沒有扳回一城，但至少沒有一路敗到底。」
「福祿猴」在2016年3月12日至20日移師基隆港展出，時任基隆市長林右昌則表示，「其實福祿猴沒有那麼醜！」並說「福祿猴是台北燈會近20餘年來知名度最高的主燈。」
今年新竹市「福氣龍好」的花燈主燈也被嫌醜，有市民認為「龍拿貢丸」的造型很醜，也有人認為「像牛像鹿不像龍」，時代力量新竹市議員林彥甫則質疑要價近新台幣950萬元的主燈，標案價格是否合理？
對此，新竹市政府城市行銷處長嚴翊琦澄清表示，950萬元是此次燈節的總經費，除主燈約占總經費5分之1外，其餘用在小提燈製作、7處輔燈區規劃設置及行銷活動費用上，並且在新竹公園打造賞夜櫻燈飾，預算已包含元宵晚會活動，並無特別提高經費。