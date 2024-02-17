涉工程弊案遭停職 北市府官員交保後想復職確定被擋下
台北市工務局水利處副工程司方龍乾被控，涉與廠商葛震洋合謀浮報工程款，並驗收放水，去年遭檢調查辦後遭停職。經檢方起訴，台北地院去年11月24日裁定方龍乾以30萬元交保，隔天他立即申請復職，台北市政府向懲戒法院聲請停止方男職務獲准，但方男抗告稱，侵害憲法權利，懲戒法院第二審駁回。
記者潘千詩／台北報導
北市府主張，水利處前為避免方男參與重大工程、土木工程或道路銑鋪等業務，2016年4月安排方男至該處河川管理科高灘地機電管理站任職，並經辦機電管理站小額採購等業務，以限縮其決策空間，但方男仍涉嫌利用職務上機會，圖謀詠灃工程有限公司獲利與盈餘，進而使自己獲得不法利益，破壞官箴。
北市府表示，同案被告葛震洋已於偵查中自白並繳回犯罪所得，且積極配合調查，方男卻僅坦承有行使業務登載不實文書犯行，堅決否認貪污，毫無悔改之意，若准許復職，恐將影響案件調查，且難防範再犯。
懲戒法院第一審認為，方男貪污案由台北地院審理中，方男若繼續執行職務，對於防汛業務管理、刑案調查、保全證據及維持公務秩序有不可預期的風險存在，裁准停職。經方男抗告。
第二審認為，方男的各項抗告理由，都是在指摘原裁定認事用法違誤，無可取之處，因此駁回。