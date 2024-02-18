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《我和我的冠軍女兒》童星過世！罹「皮肌炎」得年19歲　症狀曝光

▲《我和我的冠軍女兒》次女「芭碧塔」，由印度童星蘇哈尼巴特納加飾演，2月16日蘇哈尼因罕病「皮肌炎」過世，得年19歲。（圖／車庫娛樂提供）
▲《我和我的冠軍女兒》次女「芭碧塔」，由印度童星蘇哈尼巴特納加飾演，2月16日蘇哈尼因罕病「皮肌炎」過世，得年19歲。（圖／車庫娛樂提供）

記者黃韻文／綜合報導

印度電影《我和我的冠軍女兒》2017年在台灣上映，全台票房火速破億、打敗 《三個傻瓜》，其中飾演次女「芭碧塔」的印度童星蘇哈尼巴特納加（Suhani Bhatnagar），2月16日因罹患罕病「皮肌炎」不幸過世，得年19歲，知名出道作成為告別作。「皮肌炎」是皮膚、肌肉發炎為主的免疫性疾病，依病情進展會出現不同症狀，連肺部都可能發炎及纖維化。

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印度童星蘇哈尼巴特納加16日在醫院過世，曾在《我和我的冠軍女兒》劇中飾演二女兒「芭碧塔」，蘇哈尼的父母指出，蘇哈尼在2023年底手部開始腫脹，逐漸擴至全身，在死前兩個月被診斷罹患罕病「皮肌炎」。

雖然立即服用類固醇治療，不過隨著免疫力下降，蘇哈尼在感染病毒後，導致肺部積水、呼吸衰竭，搶救不治過世，年僅19歲。

▲蘇哈尼巴特納加在2月16日驟逝，得年19歲。（圖／取自IG@bhatnagarsuhani）
▲蘇哈尼巴特納加在2月16日驟逝，得年19歲。（圖／取自IG@bhatnagarsuhani）
一、什麼是皮肌炎
台中榮總衛教指出，皮肌炎是以皮膚、肌肉發炎為主的慢性疾病，患者可能出現皮膚紅疹、肌肉無力的症狀，有時也會侵犯肺臟、心臟等器官。 根據統計，女性得皮肌炎的機率是男性的2至3倍，以10至15歲、45至55歲為好發年齡層。

二、皮肌炎的症狀
1、皮膚：上眼皮有紫紅色皮疹及浮腫情形，前額、臉頰兩側、頸部及前胸皮膚也有皮疹發生。

2、肌肉：對稱性近端肌無力，通常由下肢開始，早期有蹲下爬不起來、爬樓梯困難，不能自椅子站起，舉起重物有困難，晚期則有無力抬頭、無法站立， 吞嚥困難及呼吸困難等症狀。

3、肺部：可能會有肺臟發炎及纖維化。 

4、其他：可能會有關節腫痛、雷諾氏現象、心臟衰竭等症狀。 

三、皮肌炎治療方式
目前皮肌炎的治療目標，是控制皮膚、肌肉發炎現象，以及預防肌肉關節功能喪失為主。

1、使用類固醇及其他免疫調節或抑制劑，控制皮膚、肌肉發炎反應。

2、復健運動，防止肌肉萎縮及關節攣縮等併發症。

3、約10至15%患者會合併有惡性腫瘤（常見鼻咽癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、乳癌），醫師一般會安排檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

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