《我和我的冠軍女兒》童星過世！罹「皮肌炎」得年19歲　症狀曝光

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雖然立即服用類固醇治療，不過隨著免疫力下降，蘇哈尼在感染病毒後，導致肺部積水、呼吸衰竭，搶救不治過世，年僅19歲。
一、什麼是皮肌炎
台中榮總衛教指出，皮肌炎是以皮膚、肌肉發炎為主的慢性疾病，患者可能出現皮膚紅疹、肌肉無力的症狀，有時也會侵犯肺臟、心臟等器官。 根據統計，女性得皮肌炎的機率是男性的2至3倍，以10至15歲、45至55歲為好發年齡層。
二、皮肌炎的症狀
1、皮膚：上眼皮有紫紅色皮疹及浮腫情形，前額、臉頰兩側、頸部及前胸皮膚也有皮疹發生。
2、肌肉：對稱性近端肌無力，通常由下肢開始，早期有蹲下爬不起來、爬樓梯困難，不能自椅子站起，舉起重物有困難，晚期則有無力抬頭、無法站立， 吞嚥困難及呼吸困難等症狀。
3、肺部：可能會有肺臟發炎及纖維化。
4、其他：可能會有關節腫痛、雷諾氏現象、心臟衰竭等症狀。
三、皮肌炎治療方式
目前皮肌炎的治療目標，是控制皮膚、肌肉發炎現象，以及預防肌肉關節功能喪失為主。
1、使用類固醇及其他免疫調節或抑制劑，控制皮膚、肌肉發炎反應。
2、復健運動，防止肌肉萎縮及關節攣縮等併發症。
3、約10至15%患者會合併有惡性腫瘤（常見鼻咽癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、乳癌），醫師一般會安排檢查，排除惡性腫瘤的可能性。