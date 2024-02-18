晚安小雞、阿鬧想靠流量抵罪！Toyz唱衰入獄很慘：不一定回得來
探險型網紅「晚安小雞」（陳能釧）與好友阿鬧（魯祖顯）拍攝造假影片，到柬埔寨闖入廢墟自導自演，遭到當地警方拘捕，火速判刑2年還要罰款，由於台灣與柬埔寨無邦交，官方要出手介入相當困難，曾因販賣大麻菸彈入獄勒戒的「過來人」Toyz（劉偉健）直播中忍不住評斷，晚安小雞與阿鬧語言不通，在獄中的生活會過得很慘，甚至不一定回得來。
記者江芷稜／綜合報導
晚安小雞與阿鬧闖入廢墟，謊稱潛入詐騙集團重鎮西港園區，遭到軍人凌虐，結果事後遭拘捕，證實一切都是造假，阿鬧還提出願意拍片澄清柬埔寨並非詐騙集團據點，宣揚柬埔寨觀光的美好，自稱兩人在台灣很有流量，可以靠影片影響輿論，網友狠批被逮捕了還在想流量，「比晚安小雞還道德低落！」
網紅Toyz曾入獄勒戒，還被重判4年2個月尚未服刑，16日在直播時提到此事，表示晚安小雞與阿鬧詆毀柬埔寨，成為人民的公敵，不是私下販毒這麼單純，加上語言不通，很可能受到特別待遇，遭到其他獄友「好好對待」，能否平安出獄讓人懷疑。
Toyz說，自己是香港人，入獄時至少能與他人交流，且未侮辱台灣，認為晚安小雞跟阿鬧的境遇不太樂觀，會比自己慘好幾倍之外，「能不能出來都不知道」，加上台灣、柬埔寨無邦交，家人想要央求政府幫忙，難度將會非常高。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道