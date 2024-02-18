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晚安小雞、阿鬧想靠流量抵罪！Toyz唱衰入獄很慘：不一定回得來

▲晚安小雞（左）與阿鬧影片造假遭柬埔寨警方逮捕、判刑2年，Toyz直言他們在入獄恐怕會很慘，不一定回得來台灣。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
▲晚安小雞（左）與阿鬧影片造假遭柬埔寨警方逮捕、判刑2年，Toyz直言他們在入獄恐怕會很慘，不一定回得來台灣。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）

記者江芷稜／綜合報導

探險型網紅「晚安小雞」（陳能釧）與好友阿鬧（魯祖顯）拍攝造假影片，到柬埔寨闖入廢墟自導自演，遭到當地警方拘捕，火速判刑2年還要罰款，由於台灣與柬埔寨無邦交，官方要出手介入相當困難，曾因販賣大麻菸彈入獄勒戒的「過來人」Toyz（劉偉健）直播中忍不住評斷，晚安小雞與阿鬧語言不通，在獄中的生活會過得很慘，甚至不一定回得來。

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▲晚安小雞被網友起底，他在被捕前收入其實非常可觀，光是YouTube會員訂閱的收入，每個月就至少50萬起跳。（圖／翻攝自晚安小雞YT）
▲晚安小雞被網友起底，他在被捕前收入其實非常可觀，光是YouTube會員訂閱的收入，每個月就至少50萬起跳。（圖／翻攝自晚安小雞YT）
▲晚安小雞與友人阿鬧遭柬埔寨警方上銬逮捕，柬警今（15）日下午召開記者會，並在桌上列出晚安小雞造假的工具。（圖／翻攝自「Huy Bunleng News」臉書）
▲晚安小雞與友人阿鬧遭柬埔寨警方上銬逮捕，造假工具都被搜出來。（圖／翻攝自「Huy Bunleng News」臉書）
晚安小雞與阿鬧闖入廢墟，謊稱潛入詐騙集團重鎮西港園區，遭到軍人凌虐，結果事後遭拘捕，證實一切都是造假，阿鬧還提出願意拍片澄清柬埔寨並非詐騙集團據點，宣揚柬埔寨觀光的美好，自稱兩人在台灣很有流量，可以靠影片影響輿論，網友狠批被逮捕了還在想流量，「比晚安小雞還道德低落！」

▲Toyz開直播還原衝突事件始末。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz開直播被問到晚安小雞事件，直言他們語言不通可能會被欺負。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
網紅Toyz曾入獄勒戒，還被重判4年2個月尚未服刑，16日在直播時提到此事，表示晚安小雞與阿鬧詆毀柬埔寨，成為人民的公敵，不是私下販毒這麼單純，加上語言不通，很可能受到特別待遇，遭到其他獄友「好好對待」，能否平安出獄讓人懷疑。

▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz販毒被判4年2個月，尚未入獄服刑。（圖／記者吳翊緁攝）
Toyz說，自己是香港人，入獄時至少能與他人交流，且未侮辱台灣，認為晚安小雞跟阿鬧的境遇不太樂觀，會比自己慘好幾倍之外，「能不能出來都不知道」，加上台灣、柬埔寨無邦交，家人想要央求政府幫忙，難度將會非常高。

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