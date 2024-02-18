陽明山花季盛況曝！絕美八重櫻綻放中 昭和櫻、吉野櫻將接力登場
2024陽明山花季已在2月7日揭開序幕，今年以「花續陽明」為主軸期望以自然永續的概念，帶來生生不息的永續旅遊，北市公園處表示，除了百花爭豔精彩可期，陽明山花季亦準備豐富活動，北市工務局公園路燈工程管理處則提醒，因山上停車位有限，歡迎民眾搭乘公共交通工具；目前有近8萬棵杜鵑花將綻放，228連假開始起，將有昭和櫻跟吉野櫻接力綻放，3月14日由竹子湖海芋季及繡球花季接力綻放至6月23日。
記者林莞茜／綜合報導
「花續陽明」花季為期40天，展期自2月7日至3月17日，北市公園處表示，今（18）日至25日間，陽明公園內的八重櫻現正盛開中，主要分布花鐘到後方銅像區及第二停車場旁水濂洞區，陽明山辛亥光復樓還推出「草山百年風華特展」，帶領民眾認識陽明山上館舍歷史文化，尤其「新銳藝術家吳奇娜雕塑展－侘靜」雕塑作品壯麗優美，「陽明山區祖孫畫展」則展現地方創作情意。
此外，陽明山國家公園管理處也呼籲民眾，上山走春無論遇到野生動物或遊蕩動物，務必遵守不接觸、不餵食、不撿拾的三不原則。
北市府為鼓勵搭乘大眾運輸工具上山，於百齡高中及福林公園等2處地下停車場提供轉乘公車上山之民眾當日當次停車前3小時免費之優惠措施，民眾搭乘公車上山後，持該2處停車場停車優惠券至陽明山公車總站、花鐘遊客服務中心、第二停車場或陽明山國家公園遊客中心等4處加蓋停車優惠專用章即可享有優惠；仰德大道於花季期間例假日將擴大實施交通管制，上山管制時間為7至16時，下山管制時間為下午14至18時，管制對象為自用小客(貨)車。