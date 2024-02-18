橘爸唬籃／沒準備的中華隊！亞洲盃資格賽　最貴票價竟高達6000元

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橘爸最近看到中華籃協公布亞洲盃資格賽票價，最高竟然要6000元，我的老天！這比去年世界棒球經典賽的票價還貴，根據經典賽去年公佈票價，最貴是3200元台幣，一個沒有準備的中華男籃代表隊，到底憑什麼把球迷的熱情當錢來燒。
再者，橘爸更不滿的是這些球隊，不管是PLG還是T1，你們的球員真的有職籃球員的水準跟自覺嗎？
光是橘爸聽到這些假球案、打假球、玩線上簽賭的球員就不只SBL裕隆隊這些，有些球員甚至大學就開始賭，我們職籃球員有這麼厲害，那為何在亞洲的排名直直落。
以前中華男籃出去打比賽，遇到日韓都不怕，現在根本看不到這些國家隊的車尾燈，跟關島打也打不贏，哪天跟越南打也打不贏，橘爸也不意外了，這些球隊還有什麼資格跟球迷說「拒打」。
先不論保險，請問各位球迷，過去雖然有Lamigo等隊杯葛中華棒協，不派員參加經典賽，但在我們自己主場，連球員都不願意為國家出力，怎麼還好意思請大家支持職籃發展。
各位球迷，橘爸在這裡呼籲，若我們的職籃永遠是關起來自己打爽的，那請大家以後每個夏天來看瓊斯盃就好，反正國際賽都不用準備，也不會贏，我們也不用參加任何男籃世錦賽資格賽、亞洲盃資格賽，喔對了！會不會連瓊斯盃還有球員不想練球。
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