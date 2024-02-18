太魯閣國家公園管理處收恐嚇信！揚言放8顆遙控炸彈 勒索4000萬
太魯閣國家公園管理處17日接獲恐嚇信件，聲稱在園區內安置了8顆遙控炸彈，並要求備台幣4000萬元、限時聯繫指定的FB信箱，若不給錢將引爆炸彈。警方獲報，立即加強園區內巡查，並報請刑事警察局偵辦，目前尚未發現可疑人士或可疑物品，據悉，電子信IP位置在境外，懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該恐嚇信件署名「高閔琳」，在太魯閣國家公園管理處長臉書留言「已在太魯閣園區內放置8顆遙控炸彈，要求準備台幣4000萬元，限時聯繫指定的FB信箱，會告知其銀行帳號」。
太管處立即通報，新城警方獲報後，立即通報警政署刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察。目前尚未發現可疑人士或可疑物品，持續加強巡邏及查察，以防範意外發生。
太管處表示，已知電子信IP位置在境外，警方懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為，張嫌過去就曾多次寄送過恐嚇信件，揚言要在校內引爆炸彈、利用電子郵件發送威脅信件給政府機關，涉及案件近300起，所幸經警方地毯式搜索巡邏，未發現炸彈和其他異狀。