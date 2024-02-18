登山／「南二段」山友有福了！拉庫音溪山屋增加交誼廳、炊煮空間
中央山脈經典縱走路線「南二段」的拉庫音溪山屋擺脫了烏煙瘴氣，根據玉山國家公園官方的消息，為了讓山友炊煮更為方便，拉庫音溪山屋增加交誼廳以及炊煮空間，廁所衛生設施也有更新，提升登山安全且避免室內髒亂。近期拉庫音溪山屋也已經整修完畢，重新開放。
記者黃建霖/綜合報導
南二段是相當長天數的縱走行程，沿途有鐵冷杉林、高山深谷、極致雲海、斷崖崩壁、箭竹草原等絕美風景，正常走完約需要7-8天，依團體和個人的能力和計畫不同，而有所增減，山友必須要背負登山裝備、糧食，對於體能是一大考驗。而許多人對於南二段的印象，除了風景優美之外，可能還有它是少數幾乎一路上都有山屋可以住的縱走路線。
拉庫音溪山屋通常是「南二段」行程第2天的住宿處，山友會從向陽山屋出發行經嘉明湖，然後抵達拉庫音溪山屋，並在此夜宿休息，準備在明天挑戰南雙頭山和雲峰的艱難行程。
近期玉管處對拉庫音溪山屋進行整修，官方表示，以往受限於山屋的型態及大小，每逢雨天，山友都需擠在小小門廳炊煮床鋪用餐，不但造成室內髒亂空氣汙染且有引火危險。
於是玉管處112年在不減少山友住宿床位數量下，「加大門廳變成多功能交誼廳，走廊外推加蓋形成簡易炊煮空間，廁所衛生設施更新」。目前已於113年1月重新開放使用，期望山友有更好的山林體驗。
玉山國家公園占地10萬公頃，除了有最為國人津津樂道的最高峰玉山主峰及其他29座百岳，更是依照區域及特性不同劃分7大步道系統，再依照難度分別有0~6級步道，讓不同程度山友依照自身體能、天侯狀況、經驗及裝備等，選擇合適級別步道。