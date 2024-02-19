德德爆「凱渥培訓半年」有望出道！鄭運鵬14字鬆口兒子下一步計畫
民進黨前立委鄭運鵬今年雖連任失利，陪他助選的兒子「德德」卻意外爆紅，還登上韓媒被封為「台版車銀優」。近日德德被爆出，半年前就曾在模特兒經紀公司「凱渥」接受跳舞培訓，只是體驗過後，覺得還是想以學業為重心，鄭運鵬日前也鬆口「我們只有上學計畫，沒有出道計畫」。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，德德在爆紅前就曾加入過凱渥新人培訓課程，在爆紅之後，凱渥方面也不斷釋出善意，甚至找上德德的媽媽洽談。德德被爆出可能簽約凱渥，對此，凱渥回應，「的確有合作在培訓，已經半年多了，他是一個求好心切的好孩子，同時也很重視學業，未來如何，要尊重他個人和家長的意願，後續有好消息會再跟大家分享。」
事實上，鄭運鵬對於兒子受到大批網友關注表示感謝，卻也極力想保護孩子隱私，日前有網友在threads上公開德德的真實姓名，鄭運鵬公開回應希望對方可以拿掉，「您好，我是鄭運鵬本人，雖然兒子的本名多少查得到，但是因為未成年，是否方便請您這篇稍微修改，不要寫出來。」隨後網友也配合立即刪除。
至於兒子顏值太高是否有望出道當藝人，鄭運鵬近日也鬆口證實「我們只有上學計畫，沒有出道計畫」，開學後將恢復正常生活，感謝大家對兒子厚愛。德德也透露開學後，會減少IG發文頻率，注重在課業上。
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