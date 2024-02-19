元宇宙文化之旅！宏達電攜手Excurio　沉浸式玩世界最大金字塔

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VIVE Arts團隊的執行總監葉心宇表示，此次展覽作為HTC在元宇宙文旅領域的另一個引領式突破，胡夫地平線成為文旅產業與前沿科技融合發展的創新範本，未來也將持續致力推動創新科技打造前所未有的藝術文化體驗，保存世界遺產和文化。
HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，宏達電融合科技與人文，極致釋放人類夢想是企業願景，並秉持放與包容的概念，消弭虛擬與現實之間的壁壘，為人們帶來全新探索世界、學習和休閒的體驗。並提望透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的文旅產業到達新的高度。
Emissive和Excurio共同創辦人暨執行長Fabien Barati認為，胡夫地平線在北京正式開展，再次建立我們在沉浸式探索領域的新里程碑。透過HTC頂尖的大場域定位追蹤和元宇宙技術，把古埃及悠遠的歷史和探索的創意充分結合，我們會持續創新，為全球觀眾帶來更多超越時間和空間的限制、享受到兼具娛樂和教育的體驗之旅，繼續推動著這種新型態文化娛樂在全球普及。
胡夫金字塔是埃及現存規模最大的金字塔，又稱吉薩大金字塔，是古埃及第四王朝的法老胡夫的金字塔，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。在北京展出之前，胡夫地平線在2022年6月於法國巴黎進行全球首展，另在法國里昂開幕一年多來，上座率達90%，此次是暨上海之後，首次於北京展出，透過科技升級去掉參觀過程中的背包電腦，讓觀眾體驗更加便捷順暢。