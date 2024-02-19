已17年未漲！台灣領空「過路費」將調整　民航局：擇期召開說明會

元宇宙文化之旅！宏達電攜手Excurio　沉浸式玩世界最大金字塔

▲宏達電在北京推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。（圖／宏達電提供）
▲宏達電在北京推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。（圖／宏達電提供）

記者魏妤庭／台北報導

不需要到埃及，就能用VR進到金字塔！宏達電攜手法國頂及的VR/AR內容品牌Excurio及上海今吾今朝文化科技，共同推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」，即日起在北京鳳凰中心對外展出，展現全球文旅產業與科技融合的嶄新契機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宏達電表示，近年來在藝術文化領域成立VIVE Arts團隊，與巴黎羅浮宮、聖母院、奧塞美術館等共同致力提升博物館和藝術創作新境界。而此次體驗展，是全球首個在埃及胡夫金字塔內部及周圍環境，進行掃描勘測和建模還原的新形態文化體驗之旅，透過VIVE大場域多人實景追蹤解決方案 LBSS（Location-Based Software Suite）與VIVE Focus 3一體機的技術，呈現豐富的擬真體驗。

VIVE Arts團隊的執行總監葉心宇表示，此次展覽作為HTC在元宇宙文旅領域的另一個引領式突破，胡夫地平線成為文旅產業與前沿科技融合發展的創新範本，未來也將持續致力推動創新科技打造前所未有的藝術文化體驗，保存世界遺產和文化。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，宏達電融合科技與人文，極致釋放人類夢想是企業願景，並秉持放與包容的概念，消弭虛擬與現實之間的壁壘，為人們帶來全新探索世界、學習和休閒的體驗。並提望透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的文旅產業到達新的高度。

Emissive和Excurio共同創辦人暨執行長Fabien Barati認為，胡夫地平線在北京正式開展，再次建立我們在沉浸式探索領域的新里程碑。透過HTC頂尖的大場域定位追蹤和元宇宙技術，把古埃及悠遠的歷史和探索的創意充分結合，我們會持續創新，為全球觀眾帶來更多超越時間和空間的限制、享受到兼具娛樂和教育的體驗之旅，繼續推動著這種新型態文化娛樂在全球普及。

胡夫金字塔是埃及現存規模最大的金字塔，又稱吉薩大金字塔，是古埃及第四王朝的法老胡夫的金字塔，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。在北京展出之前，胡夫地平線在2022年6月於法國巴黎進行全球首展，另在法國里昂開幕一年多來，上座率達90%，此次是暨上海之後，首次於北京展出，透過科技升級去掉參觀過程中的背包電腦，讓觀眾體驗更加便捷順暢。

宏達電VR成首款上太空頭戴裝置　太空人搭騎車健身「實境」逛丹麥

CES熱！台股早盤漲逾140點　PC與AI概念股旺旺來、宏達電飆漲停

手機回溫、VR成長！光學雙雄大立光、玉晶光揮別陰霾2大動能

盤點2024全球4大活動！《鬼滅之刃》VR雲霄飛車　2月回歸日本環球

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞