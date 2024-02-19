台北書展搶先開箱！荷蘭館米飛兔迎賓　公民書區把旋轉木馬搬進來

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史哲呼籲所有的國人都能夠來到一年一度的台北國際書展，更期待青年學子能夠用文化幣「購買一本不是課本的書」，也希望大家來到書展，把握與書、知識、心靈交流的機會。
文化部指出，今年書展共有34國與國內共509個出版單位、版權公司參展，來自世界各國超過40位以上國際作家，加上本土作家，預計匯聚超過400場閱讀活動，引領大眾體驗熱鬧非凡的閱讀造浪樂趣。文化幣部分，除了消費2點回饋1點外，並加碼推出18至22歲青年特有文化幣入場書展門票政府出，以及持當日門票可折抵消費的門票全額抵用金，歡迎大家踴躍進場參觀。
文化部指出，荷蘭主題國館以「1624」、「多様性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」3大主題，帶來歐洲的大航海時代、經典荷蘭，以及台荷400年的歷史。展館設計依據荷蘭永續發展理念及設計力，採用可回收材料，體現零廢棄、可循環、再利用的綠色展場，展出内容將有17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型、複製珍本古地圖、古籍、歷史文件、當代作家的作品等，家喻戶曉的卡通明星「米飛兔Miffy」也會以2米高之姿迎賓。
3個主題活動區周圍環繞的布幕是經典荷蘭地景，規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，受邀的9位荷蘭作家、插畫家，將在此展開精彩的展覽導覽、作家壇、文化體驗及工作坊，還有荷蘭電音女王莫妮卡（Monica Electronica）將於遇五晚上的主題廣場，一起嗨翻書展星光夜。
公民書區由「獨立出版聯盟」、NGO「讀力公民行動」直接把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進書展，帶给大家歡樂的「讀字樂園」，並首次推出可愛吉祥物「DODO」。現場將有超過40家出版社與NGO組織為大家精心準備的書本與現場活動，以及台灣獨立書店文化協會邀請31家書店進行「書店聲景計畫」集體創作。
兒童主題館以「船說」命名，有艘大船即將航向閱讀海洋揭開神秘面紗，現場復刻中世紀碼頭場景，在海運木箱與麻布袋的場域中，感受閱讀樂趣，且走進船艙內，就可以聽到國台客3聲道3位Podcasters帶來6個關於海和冒險的故事。
文化部說，在模擬船長室的錄音間，孩子們將化身出海冒險的船長，體驗錄製繪本故事，搭配船艙空間的文字介紹，以話筒接聽不同時代、如臨現場的冒險故事。此外，兒童主題館將邀請「公視台語台」白大蝦與阿猴帶來精彩手操偶表演，隨機放置展區的藏寶箱，可閱讀海洋探險相關書籍，也可進行有趣的線索蒐尋。
🔴台北國際書展好康整理
📌門票全額抵用金
書展期間購票入場，不分平假日均可獲得與門票同額的「門票抵用金」，於書展現場消費不限金額，當日可直接一次全額折抵。
📌青年憑文化幣進場「書展門票政府出」
青年憑文化幣（18歲以上，18歲以下免票）進場，可享「書展門票政府出」優惠；同時書展現場使用文化幣購書或購買其他符合文化幣使用項目的商品，亦適用於2點送1點，最多回饋600點的「點數放大術」方案。
📌平日進場好康大方送
台北國際書展於年後盛大登場，為鼓勵民眾把好書帶回家，首創平日進場好康大方送，2月20日（二）至2月23日（五）當日進場消費滿500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」；滿1000元除送「書展斜背袋」，還天天抽「台北－東京來回經濟艙機票」1名；消費滿1500元，現場再加抽米飛兔限量好禮；憑預售票也可兌換「書展紀念胸章」，送完為止。相關訊息請參考2024台北國際書展官網。
📌其他優惠
2024台北國際書展仍將繼續優待18歲以下本國讀者免費入場；桃園（含）以南及宜花東讀者持當日台鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。