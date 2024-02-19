蔡依林赴韓滑雪摔成「前滾翻大熊貓」！加碼曬貼身泳裝照驚豔粉絲
天后蔡依林（Jolin）出道至今第24年，以精湛的舞蹈實力與穩定的唱功，奠定她在歌壇的地位，近年來她放慢腳步享受生活，經常可以看到她在社群上分享各種日常，日前她到韓國旅遊，久違的參加滑雪課程，貼文中她提及自己意外摔成「前滾翻大熊貓」的趣事，引發不少粉絲大笑，她更加碼曬出「火辣泳裝照」，凹凸有致的身材一覽無遺。
記者張芸婷／綜合報導
蔡依林日前在IG分享到南韓滑雪的照片，她表示，隔了好多年才再次提起勇氣上滑板，這次也是抱著興奮的心情上滑雪課，「身體細胞記憶偏驚恐，尾椎偏驚嚇」，不過好險一切順利，一掃她先前滑雪的陰霾。
沒想到，蔡依林卻在下課之前大摔一跤，她自嘲說道：「跌成一隻前滾翻的熊貓，驚魂未定的下雪板」，搞笑的發文，笑翻不少粉絲。
在滑雪照之後，她更驚喜加碼「泳裝辣照」，只見她身穿貼身連身泳衣，完全展現她凹凸有致的身材曲線，令大批粉絲看了驚呼「姐姐好辣～」、「太美了吧！可以直接在南韓出道了」、「姐穿多穿少都超美」。
然而，今（19）日知名時尚品牌Valentino公告蔡依林正式成為品牌大使，該品牌創意總監Pierpaolo Piccioli表示：「我非常高興蔡依林成為我們Valentino DI.Vas中的一員，她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這點令我對她非常欣賞。她的作品中總有一股神奇的能量，讓我感受到她的非凡魅力，我相信Valentino社群將會因為她的加入而變得更具多元性。」
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