八點檔女星宮美樂「黑道千金」身分曝光 爸爸是角頭老大
藝人宮美樂從兒童劇團出身，近日加入民視8點檔《愛的榮耀》飾演黑道大哥女兒，戲外她也是如假包換的黑道千金，她的爸爸是新竹知名角頭老大，宮美樂表示從小父親的身分讓她在學校遭受到異樣眼光，她在小學加入劇團，至今仍對表演保持熱愛，她希望藉由飾演「盈盈」這個像是一枚粉紅色棉花糖的角色，能帶給大家如同吃一口棉花糖般的快樂。
記者羅凌筠／綜合報導
第一次與劇中爸爸藍葦華見面時，宮美樂坦言內心其實滿緊張的，畢竟他看起來非常認真且酷到甚至不敢打擾。然而，在正式對戲後，發現他其實人非常好，且極度可愛。「他扮演我的父親，而我在他眼中則是他的小公主。每每他稱讚我好看、可愛，我都會瞬間被他吸引，被他圈粉。」看到前輩藍葦華不但肯為角色付出，且總是保持樂觀的態度，私底下也非常有趣，很幸運可以跟他演出。
日前播出宮美樂與楊皓崴的對手戲，其中有一幕是他要英雄救美，而她就是那個被壞人搶劫的美女，開拍前，兩人覺得這場戲真的非常有趣。甚至一幕楊皓崴對她大喊說「放開那個女孩」，然後他衝去與壞人對峙身陷危險時，真的覺得他好帥，自己好像被邱比特的箭射中一樣，很幸運能遇到這麼帥、又可愛、又浪漫又有點搞笑的「歐巴」。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁