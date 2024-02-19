暢遊韓國5大浪漫花海！看國王櫻花追韓劇、淡粉隧道賞「櫻吹雪」

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Klook伊甸櫻花之旅將於4月帶領旅客搭船前往風景宜人的「南怡島」，有別於市區，可一覽不受建築物干擾的遼闊天際線搭配櫻花美景，並漫步於首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時邂逅「櫻吹雪」之美；不僅如此，也能同時造訪韓國最大的森林動物王國「羊駝世界」，一睹羊駝狂奔的超萌模樣，並餵食綿羊、水豚、兔子等可愛小動物。
深粉國王櫻花
首爾近郊遍佈知名賞櫻景點，想朝聖有別於一般淡粉櫻花的旅客，不妨參加Klook國王櫻花賞櫻一日遊，一窺花形更大、彩度更高的國王櫻花；其中「波拉美公園」是熱門韓劇《大力女子都奉順》取景地，每年4月下旬，公園內開滿深粉的國王櫻花，筆直小徑與音樂噴泉營造出戀愛氛圍，適合戀人們一起散步，享受甜蜜時光；而號稱漢江江畔最佳約會路線的「渼沙里競艇公園」，5公里的自行車道伴隨綿延不絕的國王櫻花，更是不可多得的約會聖地！
豔紫杜鵑花
「富川杜鵑花節」每年3月下旬至4月上旬舉辦，旅客可於節慶期間透過Klook富川杜鵑花之旅，欣賞滿山遍紫的杜鵑花海、品嚐在地小食，幸運的話，還有機會一睹杜鵑花和櫻花一同綻放的視覺盛宴！更可深入由礦坑改建的觀光景點「光明洞窟」，感受金洞、水晶洞等的獨特魅力，以及提供旅客多種韓國葡萄酒試飲的「酒洞」，為行程增添不一樣的味蕾體驗！
雪白梅花田
每年3月，全州的「光陽梅花節」和「求禮山茱萸節」吸引了諸多喜愛寧靜美的旅客，參加Klook光陽梅花節一日遊，除了可在光陽梅花村，將滿山滿谷的透白梅花盡收眼底，浸身淡雅梅花香，還能品嚐各式梅子製品，例如梅實茶、梅酒和梅子冰淇淋，再來到求禮郡，遠離市區靜靜感受山茱萸的恬靜之美，細細品味山茱萸茶、酒與料理的滋味。
多彩鬱金香
世界五大鬱金香慶典之一的「泰安鬱金香節」，每年4至5月於韓國花卉公園盛大展開，超過200萬朵鬱金香交織成繽紛花海，點綴著好拍的裝置藝術打卡點，提供旅客揮灑春天氣息的絕佳場所；Klook泰安世界鬱金香節一日遊不僅能帶領旅客置身絢麗色彩的鬱金香花海中，還能於賞花後至「花地海水浴場」踏浪，並在草莓果園摘採新鮮草莓製作果醬，帶著香甜的回憶結束一天行程！
Klook表示，迎接韓國浪漫賞花之旅的同時，Klook也有專屬優惠帶給旅客；即日起於Klook站上購買韓國商品，刷富邦J卡滿4,000元，輸入指定優惠碼即現抵300元；刷國泰世華長榮聯名卡預訂海外飯店，輸入指定優惠碼最高也享75折，以上皆為限量發送用完為止，快把握優惠一起走趟花路吧！