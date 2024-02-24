中信啦啦隊專訪／外拍6年遇大低潮！汶汶痛哭自責：長太醜沒工作

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現年25歲的汶汶從大學二年級，就憑藉自身的努力和與生俱來的亮眼外型，在外拍界嶄露頭角，更視其為本業，不過擁有5、6年資歷的她卻也遇到最大的低潮與瓶頸，自認差點被淘汰掉，「在這個圈子裡面，其實要生存下來很難！」
原來攝影師們會有所謂的新鮮感，如果沒有突破，就不會有人想要來拍。汶汶回憶過去大概有1年左右的時間，她的外拍團常常因為人數不夠，面臨延期或是取消命運，讓她產生危機感，「是不是現在新出來的模特兒長得比我漂亮？身材比較好？或者說是不是我哪裡不夠好。」
汶汶透露，當時她都不敢跟親朋好友們訴苦，直到夜深人靜才選擇獨自躲起來痛哭，腦海中也不斷產生負面情緒，「我就是長得那麼醜，所以我都沒有工作，完了！我的人生，要開始找下一份工作了。」對自己非常失望。
所幸個性樂觀的汶汶，很快就走了出來，一聽到別人讚美就會痊癒，她傻白甜的笑說，「後來我跟別人聊，他說『不會啊！妳很漂亮！』我就喜歡這膚淺的話～」
用高冷武裝自己！汶汶喊話：我其實很悶騷
談到在外面會不會特別注意自我形象？汶汶馬上被好友怡琪爆料，「她超偶包，超級偶包！」隨後她也大方笑說自己不但偶包，還帶有一點點悶騷，是能和朋友一起瘋，也能一起安靜的類型，「其實很多人說剛認識我的時候，都覺得我距離感很重，然後又不笑，看起來很難親近。」但變熟後話就很多。
汶汶還分享，曾被一名粉絲說，有次在路上遇到都不敢主動打招呼，「因為看起來有點兇！」這讓汶汶感到很不好意思，「沒有沒有啦！你可以來跟我打招呼，可以跟我拍照都沒關係。」雖然外表看起來很高冷，但這是用來在外面保護自己的東西，「我的個性是很悶騷的喔！」
向來個性保守的汶汶，在一次因緣際會下，再加上當時的勇氣，幸運成為《同學來了》節目班底，「那時剛好節目正好要播，節目企劃IG私訊我，要不要來試鏡？以往的我會拒絕，但那時候突然一股腦兒覺得，我要走出舒適圈！」回想至今，汶汶依舊非常感謝節目組，給了很多很棒的機會與經驗，讓她變得敢於表現自我。
可愛的是，還有汶汶的爸爸媽媽，一開始也是擔心演藝圈比較雜亂，就怕女兒危險，直到有次全家人一起去101跨年看煙火，汶汶沿路不斷被粉絲認出來，「我爸媽在旁邊，他們很欣慰也很開心，還會在旁邊偷拍」，這讓汶汶感到十分幸福，也希望有朝一日能親自邀請爸爸媽媽來台中看球，看看女兒在球場上的應援表現。
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