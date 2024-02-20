齋戒月將至　以色列將限制穆斯林進入艾格撒清真寺

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艾格撒清真寺是世界上穆斯林最重要的聖地之一，坐落在耶路撒冷舊城的山頂上，這裡也被猶太人尊為「聖殿山」(Temple Mount)所在地。對於訪問艾格撒清真寺的規定經常成為當地緊張局勢的來源，特別是在包括今年3月10日左右開始的齋戒月重要節慶期間。
當被問及是否有可能阻止以色列穆斯林進入艾格撒清真寺時，尼坦雅胡辦公室表示：「總理做了一個平衡的做法，由專業人士決定的安全需求範圍內，允許宗教自由。」
但是辦公室方面並未提供更多細節。
尼坦雅胡政府的極右翼聯盟夥伴、以色列具影響力的極右翼國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)表示，那些仇恨以色列的人會利用這次活動來表達對哈瑪斯領導層的支持，並煽動暴力。
班吉維爾說：「數以萬計的仇恨者進入聖殿山慶祝勝利，是對以色列的一種安全威脅。」
哈瑪斯指以色列擬議的安全限制是「由恐怖主義占領政府中的極端主義定居者團體領導，針對巴勒斯坦人民的猶太復國主義(Zionist)犯罪和宗教戰爭的延續」。
哈瑪斯呼籲以色列、耶路撒冷和被占領的約旦河西岸巴勒斯坦人，「拒絕這項犯罪決定，抵制占領者的傲慢和無禮，並動員起來，在艾格撒清真寺裡抵抗到底」。
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