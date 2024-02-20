鄭中基唱到一半巡場收紅包！「大咖影帝」衝上台 反遭爆私下面目
鄭中基於香港紅磡舉行「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站」，昨（19）日則是香港站最後一場，邀來金像獎影帝古天樂擔任壓軸嘉賓，引人注意的是，當天來觀賞的藝人還有梁詠琪，古天樂登台後，還把梁詠琪等藝人通通請上台合唱，讓全場歌迷驚喜不已。
記者吳雨婕／香港報導
唱到歌曲〈有種〉時，鄭中基與歌迷近距離互動，工作人員還拿出黑色袋子，許多歌迷突然拿著紅包袋衝上前，丟進工作人員準備好的袋子中，有趣的是，這其實是香港演唱會的「特別傳統」，只要在2月農曆年前後開唱的話，歌迷到紅磡觀賞演唱會，都會準備紅包送給台上的歌手，據悉，今年這些粉絲送的紅包將全數捐出做公益。
擔任嘉賓的古天樂就是在此時驚喜從舞台上現身，他也比照鄭中基的模式，走到台下與觀眾近距離互動，後來回到舞台上，古天樂忍不住對鄭中基說：「在演唱會收紅包很棒。」鄭中基則是聊起與古天樂認識的契機，兩人是在拍攝電影《家有囍事2009》的時候，鄭中基爆料，私下的古天樂不愛說話，「能跟話少的他（古天樂）做朋友，就是不斷講話讓他笑。」
古天樂在一旁聽了，雙手一攤，「你說什麼就是什麼，這個場是你的。」鄭中基還提到，古天樂不僅對待工作很認真，對工作人員也很貼心，只要看到身旁的人提重物，就會主動去幫忙，古天樂聽聞，謙虛表示：「這只是一個慣性。」與鄭中基有著好交情的古天樂，還建議鄭中基的演唱會可以從下午唱到傍晚，凌晨再繼續開，「中間可以『喝一杯』休息一下……」似乎意有所指虧起了鄭中基2000年時在飛機上酗酒鬧事一事。
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