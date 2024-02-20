中信兄弟新洋投猛登隊內賽狂飆149公里！「安打秀」陳俊秀也敲安
中信兄弟昨（19）日在屏東園區進行隊內賽，新洋投猛登上場先發，只投1局，最快球速達到149公里，均速也來到145公里左右，並且兄弟還有左投象魔力、德保拉、克迪、艾士特等，不管是隊內還是隊外競爭很激烈，猛登為右投，也要競爭開季名單。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟洋投調整到位，尤其猛登擔任先發投手，投1局因用球數精簡，多補2位打者，用17球，被1支安打、1次三振與1次保送，均速有145公里。
去年2023年猛登在皇家以及華盛頓國民隊3A出賽，整季出賽28場，49.2局投球，戰績2勝3敗，而他也是今年兄弟目前唯一右投。
中信兄弟此役黃藍賽，盧孟揚與阮裕智則是都投2局，盧孟揚2局下被擊出2支安打與2個保送退場，盧孟揚先發，投2局共面對9個打席，被2支安打，有1次三振、2次四壞、2分責失，球速最快148公里，均速145公里。
中信兄弟也推出呂彥青、黃弘毅、馮皓、江忠城、李振昌、吳俊偉與陳志杰登板，令人注目的陳俊秀，不但上場敲出安打，還有2次保送，許基宏則是敲出二壘安打，整體兄弟實力還是有一定水準。
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