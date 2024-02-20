學測畫「星之卡比」扣1級分！看英文小抄、偷窺、手機看影片都0分

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另外，今年仍有1373件考生未在簽名欄上簽名，以及5件污損、破壞答題卷，將被扣1級分；閱卷組提報441件考生違反答題卷作答規定，中有437名考生在作答區書寫與答案無關的文字或符號，如素描、畫漫畫、畫「星之卡比」、「哆啦A夢」、寫滿「HAPPY」等字樣，另有4名考生在考卷上顯示自己身分，皆扣該節成績1級分。
針對考區提報的試場違規，大考中心委員審議有疑義部分，包括高雄考區有一名學生在考英文科時，遭監試人員發現不時用手插入口袋摸東西，但當監試人員看他時，就會把手伸出來，後來在10點半發現其將英文科有關的文字內容物件，放在試題本內查看；台中考區有一名考生，則是在考自然科時，眼神不斷窺視右方及前方考生，2生該節皆不予計分；高雄一名考生被監試人員發現在橡皮擦包裝上抄錄作答的答案，被扣該節成績1級分。
另外，考生使用手機、Apple watch等行動裝置而違規的情形也很多，台北考區有考生在考試結束鈴響畢後，從身上將行動電話開機並玩遊戲，被扣該節成績2級分；另一考生雖然也是在考試結束鈴響畢後，拿出行動電話在桌面上使用，但他從頭到尾未關機，因此扣該節成績3級分；一名苗栗考區的考生則是在考試期間，把行動電話至於雙腿間的椅子上觀看影片，因為是在考試期間使用，該節成績不予計分；台北考區有考生配戴Apple watch，有按一下查看時間，被扣該節成績3級分。
有一名遭提報的考生比較無辜，該考生攜帶轉動時會發出聲音的鬧鐘，考試開始鈴響後，監試人員拿起該鬧鐘檢查時，發出聲響2聲，原被扣1級分，經大考中心委員討論後，認為該聲響是監試人員檢查時發出，並非鬧鐘鈴響，而是該鐘自帶功能，因此撤銷懲處、不予扣分。
有2件未攜帶應試有效證件的違規有疑義，監試人員在國綜節次查驗身分時，發現考生持學生證應試，但該考生自白考英文科時，就是持學生證應試，但該監試人員未告知違規，後續考生在國綜結束前，將有效證件送達試場；另一名花蓮考區的考生也是類似狀況，皆因為「自白」前一節考試持無效證件應試，而被扣減該節成績1級分。
大考中心委員王文俊認為，2案都是因為前一節監試人員未告知違規，才出現的狀況，且若學生無自白，前一節考試狀況也不會被發現，認為監試人員有責任。
大考中心主任委員張新仁說，經討論後，2案應為監試人員疏失，因此撤銷懲處，也會把該案例列入監試人員培訓當中。