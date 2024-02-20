iPhone 16最新渲然圖曝2新色！經典色恐消失 相機迎全新排列設計
iPhone16系列新機預計將於今年9月蘋果發表會上登場，爆料大神Majin Bu在社群平台X（前身Twitter）上，分享了iPhone 16 Pro手機的高清渲染圖，顯示機身背面將迎來全新的相機排列設計，他該渲染圖和蘋果當前測試的原型機設計非常相似。此外，他也透露，iPhone 16 Pro的新顏色可能是鈦金灰（Cement Gray）、沙漠鈦金或沙漠黃（Desert Yellow）。
記者鄭妤安／台北報導
根據Majin Bu發布的信息與高清渲染圖顯示，全新的iPhone 16 Pro機身背面將迎來全新的相機排列設計，3顆鏡頭呈現類似迴力鏢的樣子，他表示，該渲染圖和蘋果當前測試的原型機設計非常相似。
不少果粉們已經開始好奇iPhone 16 Pro將推出哪些新色？Majin Bu指出，蘋果計畫將為iPhone 16 Pro推出鈦金灰（Cement Gray）、沙漠鈦金或沙漠黃（Desert Yellow）2款顏色，並說明鈦金灰類似於iPhone 6使用的太空灰，與前一代iPhone 15 Pro的原色鈦金屬不同；沙漠鈦金或沙漠黃則類似 iPhone 14 Pro的金色，但顏色更深、更重。
事實上，有傳言指出，仍有其他可能顏色還在討論中，但Majin Bu認為不太可信，也強調網友與果粉們不要將他發布的資訊，視作100%準確或真實的訊息。